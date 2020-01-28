بدء التحضير لاجتماعات الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي في نيامي

تنعقد في بداية أبريل من العام الجاري

بدأ بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة اليوم، اجتماع الدورة التاسعة والأربعين للجنة المالية الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي؛ أول الاجتماعات التحضيرية للدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية التي ستنعقد في نيامي بجمهورية النيجر في بداية أبريل من العام الجاري.



وجرى خلال الجلسة الافتتاحية نقل رئاسة مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي رأست الدورة السادسة والأربعين للمجلس؛ إلى جمهورية مالي التي سترأس الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية.



وأكد أمين عام المنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية بالمنظمة السفير موسى كولاكليكايا؛ أن تعزيز دور المنظمة يدعم العمل الإسلامي المشترك ويدفع بجهود المنظمة في العديد من المجالات، إلى جانب الاستجابة للتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء بالمنظمة.



وطالب بضرورة رفع موازنة الأمانة العامة للمنظمة لتتمكّن من أداء مهامها وتعزيز ظهورها، وتقديم الدعم للشعوب الإسلامية والجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.