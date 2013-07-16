"هدف" يجدّد دعوته إلى الاستفادة من برامج المخيم الإلكتروني

تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل

جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، دعوته إلى أفراد المجتمع كافة؛ للاستفادة من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية التي يوفرها برنامج المخيم الإلكتروني؛ لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل.

ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات العملية للمستفيدين، ورفع فرص التوظيف للباحثين عن عمل، وتلبية الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، إضافة إلى استثمار أوقات المستفيدين فيما يعود عليهم بالنفع مستقبلاً، وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة من البرنامج في سياقات متنوعة.

ويُقدم المخيم الذي يتوافر على منصة "دروب" من خلال الرابط: www.doroob.sa، ويستمر حتى يوم السبت 1 / 1 / 1441هـ، الموافق (31 / 8 / 2019م)، عدداً من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية، في تسعة مسارات، حيث تقدم جامعة الملك عبدالعزيز، مسارَي الإبداع والابتكار في بيئة العمل، وصناعة السياحة، وتقدم جامعة الملك خالد، مسارَي مهارات الرسم الهندسي، وأساسيات اللغة الإنجليزية، وتشارك الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بثلاثة مسارات ابتكر، ومتجرك أونلاين، وابدأ مشروعك، كما تشارك شركة الاتصالات السعودية، بمسارَي مهارات البيع الاحترافي، وتوجهات حديثة في مجال الاتصالات، وسيتم منح شهادات اجتياز للبرامج التدريبية والمسارات بمصادقة هدف/دروب والجهة المشاركة.

ويستهدف برنامج المخيم الإلكتروني، الذي ينفّذه الصندوق بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز وجامعة الملك خالد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وشركة الاتصالات السعودية (STC)، شرائح المجتمع كافة من الطلبة والباحثين عن عمل ومَن هم على رأس العمل وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.