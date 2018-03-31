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"سراة عبيدة" تودّع "محافظها السابق وتستقبل "آل محضي"

احتفال كبير شهد الثناء على أداء "بن جزوا" والمنجزات الكبيرة في عهده

أقام مديرو الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي محافظة سراة عبيدة ورؤساء المراكز مساء أمس الثلاثاء ١٤٤٢/٨/١٧هـ، احتفالاً بالمركز الحضاري بالمحافظة لتكريم وتوديع محافظ سراة عبيدة السابق محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، والترحيب بالمحافظ الجديد مسفر بن حامد آل محضي، ورؤساء المراكز الجدد والمُغادرين.

وفور وصول المُحتفى بهم عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المُناسبة بآياتٍ من الذكر الحكيم وتولى بعد ذلك سعيد بن ناشر، تقديم فقرات الحفل، ليُقدم كلمة مُديري الإدارات الحكومية والأهالي نيابةً عنهم مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي، الذي أكّد فيها أن محافظة سراة عبيدة تفتخر بمنجزات تحققت خلال فترة عمل "بن جزوا" وكان لدوره المُهم في المتابعة الميدانية الأثر الكبير في تحقيق هذه المُنجزات وهو الرجل الذي يعمل بصمت وحرص وبكل إخلاص وتفانٍ لخدمة الدين ثم المليك والوطن الغالي، كما رحّب بمحافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، مؤكداً أنه خير خلف لخير سلف، فهو يملك فكراً إستراتيجياً عميقاً وأسلوباً احترافياً في إدارة فرق العمل، متمنياً له العون والتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان "بن جزوا.. قصة نجاح، آل محضي.. خير خلف لخير سلف" احتوى العرض على السيرة الذاتية للمُحتفى بهما.

تلت ذلك قصيدة شعرية قدّمها الشاعر يحيى بن علي الحياني، نالت استحسان الحضور

وألقى محافظ سراة عبيدة السابق محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، كلمة قال فيها: كم أنا سعيد هذه الليلة وأنا أتواجد بين رجال أوفياء مخلصين، عرفتهم وهم يبذلون ما في وسعهم خدمةً لدينهم ثم مليكهم ووطنهم، كان شعارهم الجد والإخلاص وتأدية واجبهم الوظيفي والوطني المنوط بهم على أكمل وجه في خدمة أهالي هذه المحافظة الذي عرف عنهم صدق الولاء والطاعة لولاة الأمر "حفظهم الله".

وتابع، أشكُركم جميعاً وستظل ذكراكم -بإذن الله عز وجل- مُعطرةً بأسمى معاني المودة والتقدير لكم أيها الأوفياء الذين شرفتُ بالعمل معكم، كما أكرر شكري لكم على هذا الاحتفال، ولكل من ساهم في إعداده وتنظيمه وهذا ليس بغريب عليكم.

واختتم الحفل بتقديم الدروع والهدايا التذكارية للمُحتفى بهما.

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"سراة عبيدة" تودّع "محافظها السابق وتستقبل "آل محضي"
سبق

أقام مديرو الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي محافظة سراة عبيدة ورؤساء المراكز مساء أمس الثلاثاء ١٤٤٢/٨/١٧هـ، احتفالاً بالمركز الحضاري بالمحافظة لتكريم وتوديع محافظ سراة عبيدة السابق محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، والترحيب بالمحافظ الجديد مسفر بن حامد آل محضي، ورؤساء المراكز الجدد والمُغادرين.

وفور وصول المُحتفى بهم عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المُناسبة بآياتٍ من الذكر الحكيم وتولى بعد ذلك سعيد بن ناشر، تقديم فقرات الحفل، ليُقدم كلمة مُديري الإدارات الحكومية والأهالي نيابةً عنهم مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي، الذي أكّد فيها أن محافظة سراة عبيدة تفتخر بمنجزات تحققت خلال فترة عمل "بن جزوا" وكان لدوره المُهم في المتابعة الميدانية الأثر الكبير في تحقيق هذه المُنجزات وهو الرجل الذي يعمل بصمت وحرص وبكل إخلاص وتفانٍ لخدمة الدين ثم المليك والوطن الغالي، كما رحّب بمحافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، مؤكداً أنه خير خلف لخير سلف، فهو يملك فكراً إستراتيجياً عميقاً وأسلوباً احترافياً في إدارة فرق العمل، متمنياً له العون والتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان "بن جزوا.. قصة نجاح، آل محضي.. خير خلف لخير سلف" احتوى العرض على السيرة الذاتية للمُحتفى بهما.

تلت ذلك قصيدة شعرية قدّمها الشاعر يحيى بن علي الحياني، نالت استحسان الحضور

وألقى محافظ سراة عبيدة السابق محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، كلمة قال فيها: كم أنا سعيد هذه الليلة وأنا أتواجد بين رجال أوفياء مخلصين، عرفتهم وهم يبذلون ما في وسعهم خدمةً لدينهم ثم مليكهم ووطنهم، كان شعارهم الجد والإخلاص وتأدية واجبهم الوظيفي والوطني المنوط بهم على أكمل وجه في خدمة أهالي هذه المحافظة الذي عرف عنهم صدق الولاء والطاعة لولاة الأمر "حفظهم الله".

وتابع، أشكُركم جميعاً وستظل ذكراكم -بإذن الله عز وجل- مُعطرةً بأسمى معاني المودة والتقدير لكم أيها الأوفياء الذين شرفتُ بالعمل معكم، كما أكرر شكري لكم على هذا الاحتفال، ولكل من ساهم في إعداده وتنظيمه وهذا ليس بغريب عليكم.

واختتم الحفل بتقديم الدروع والهدايا التذكارية للمُحتفى بهما.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
02:37 PM

"سراة عبيدة" تودّع "محافظها السابق وتستقبل "آل محضي"

احتفال كبير شهد الثناء على أداء "بن جزوا" والمنجزات الكبيرة في عهده

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علي حفول - سراة عبيدة
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أقام مديرو الدوائر الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي محافظة سراة عبيدة ورؤساء المراكز مساء أمس الثلاثاء ١٤٤٢/٨/١٧هـ، احتفالاً بالمركز الحضاري بالمحافظة لتكريم وتوديع محافظ سراة عبيدة السابق محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، والترحيب بالمحافظ الجديد مسفر بن حامد آل محضي، ورؤساء المراكز الجدد والمُغادرين.

وفور وصول المُحتفى بهم عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل الخطابي المُعد بهذه المُناسبة بآياتٍ من الذكر الحكيم وتولى بعد ذلك سعيد بن ناشر، تقديم فقرات الحفل، ليُقدم كلمة مُديري الإدارات الحكومية والأهالي نيابةً عنهم مدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د. حسن العلكمي، الذي أكّد فيها أن محافظة سراة عبيدة تفتخر بمنجزات تحققت خلال فترة عمل "بن جزوا" وكان لدوره المُهم في المتابعة الميدانية الأثر الكبير في تحقيق هذه المُنجزات وهو الرجل الذي يعمل بصمت وحرص وبكل إخلاص وتفانٍ لخدمة الدين ثم المليك والوطن الغالي، كما رحّب بمحافظ سراة عبيدة مسفر بن حامد آل محضي، مؤكداً أنه خير خلف لخير سلف، فهو يملك فكراً إستراتيجياً عميقاً وأسلوباً احترافياً في إدارة فرق العمل، متمنياً له العون والتوفيق والسداد في مهام عمله الجديد.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان "بن جزوا.. قصة نجاح، آل محضي.. خير خلف لخير سلف" احتوى العرض على السيرة الذاتية للمُحتفى بهما.

تلت ذلك قصيدة شعرية قدّمها الشاعر يحيى بن علي الحياني، نالت استحسان الحضور

وألقى محافظ سراة عبيدة السابق محمد بن سعيد بن جزوا الدوسري، كلمة قال فيها: كم أنا سعيد هذه الليلة وأنا أتواجد بين رجال أوفياء مخلصين، عرفتهم وهم يبذلون ما في وسعهم خدمةً لدينهم ثم مليكهم ووطنهم، كان شعارهم الجد والإخلاص وتأدية واجبهم الوظيفي والوطني المنوط بهم على أكمل وجه في خدمة أهالي هذه المحافظة الذي عرف عنهم صدق الولاء والطاعة لولاة الأمر "حفظهم الله".

وتابع، أشكُركم جميعاً وستظل ذكراكم -بإذن الله عز وجل- مُعطرةً بأسمى معاني المودة والتقدير لكم أيها الأوفياء الذين شرفتُ بالعمل معكم، كما أكرر شكري لكم على هذا الاحتفال، ولكل من ساهم في إعداده وتنظيمه وهذا ليس بغريب عليكم.

واختتم الحفل بتقديم الدروع والهدايا التذكارية للمُحتفى بهما.

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