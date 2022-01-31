النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" يستعين بـ"هيئة المراجعين والمحاسبين" لتأهيل ممثلين مدربين

اختار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، للاستعانة بها في تقديم دورة في المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف لتأهيل مدربين ممثلين للهيئات المهنية، من العاملين بالمحاسبة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية.

‏ويعكس هذا الاختيار ما وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، ويمثل تقديراً للدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المحاسبي حيث تعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من الهيئات التي تتحلّى بالمهارات المهنية، وهي قادرة على تقديم الدعم والمشورة للهيئات المهنية الأخرى.

‏‏من جانبه، شكر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على اختيار الهيئة لتقديم هذه الدورة، مبيناً أنّ الهيئة ستعقد دورة تدريبية في يوم 15 فبراير تمتد لمدة يومين يشهدها ممثلون لجهات مهنية في الدول العربية.

‏وأوضح أنّ الهيئة عملت على ترجمة الدليل التدريبي للمحاسبة في المنشآت المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، بالإضافة لإعداد الحقيبة التدريبية، وشرائح تدريبية للمدربين.

‏وأضاف "المغامس": "إنّ مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة تشهد تطوراً ملحوظاً حتى أصبحت الهيئة في مصاف الهيئات المهنية العالمية التي يستعان بها، وذلك لما تحظى به المهنة من اهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة".

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" يستعين بـ"هيئة المراجعين والمحاسبين" لتأهيل ممثلين مدربين
سبق

اختار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، للاستعانة بها في تقديم دورة في المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف لتأهيل مدربين ممثلين للهيئات المهنية، من العاملين بالمحاسبة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية.

‏ويعكس هذا الاختيار ما وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، ويمثل تقديراً للدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المحاسبي حيث تعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من الهيئات التي تتحلّى بالمهارات المهنية، وهي قادرة على تقديم الدعم والمشورة للهيئات المهنية الأخرى.

‏‏من جانبه، شكر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على اختيار الهيئة لتقديم هذه الدورة، مبيناً أنّ الهيئة ستعقد دورة تدريبية في يوم 15 فبراير تمتد لمدة يومين يشهدها ممثلون لجهات مهنية في الدول العربية.

‏وأوضح أنّ الهيئة عملت على ترجمة الدليل التدريبي للمحاسبة في المنشآت المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، بالإضافة لإعداد الحقيبة التدريبية، وشرائح تدريبية للمدربين.

‏وأضاف "المغامس": "إنّ مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة تشهد تطوراً ملحوظاً حتى أصبحت الهيئة في مصاف الهيئات المهنية العالمية التي يستعان بها، وذلك لما تحظى به المهنة من اهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة".

31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
06:24 PM
اخر تعديل
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
06:41 AM

"مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" يستعين بـ"هيئة المراجعين والمحاسبين" لتأهيل ممثلين مدربين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
346

اختار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، للاستعانة بها في تقديم دورة في المحاسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تهدف لتأهيل مدربين ممثلين للهيئات المهنية، من العاملين بالمحاسبة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية.

‏ويعكس هذا الاختيار ما وصلت إليه مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، ويمثل تقديراً للدور الذي تقوم به الهيئة في تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المحاسبي حيث تعد الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين من الهيئات التي تتحلّى بالمهارات المهنية، وهي قادرة على تقديم الدعم والمشورة للهيئات المهنية الأخرى.

‏‏من جانبه، شكر الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، على اختيار الهيئة لتقديم هذه الدورة، مبيناً أنّ الهيئة ستعقد دورة تدريبية في يوم 15 فبراير تمتد لمدة يومين يشهدها ممثلون لجهات مهنية في الدول العربية.

‏وأوضح أنّ الهيئة عملت على ترجمة الدليل التدريبي للمحاسبة في المنشآت المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، بالإضافة لإعداد الحقيبة التدريبية، وشرائح تدريبية للمدربين.

‏وأضاف "المغامس": "إنّ مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة تشهد تطوراً ملحوظاً حتى أصبحت الهيئة في مصاف الهيئات المهنية العالمية التي يستعان بها، وذلك لما تحظى به المهنة من اهتمام من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ومعالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,088
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,842
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,974
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,810

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة