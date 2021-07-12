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ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 50 بعد تسجيل 6 حالات جديدة

وصلَ عدد المُتعافين 5072 من إجمالي 7791 إصابة

سجلت الطائف رقمّا مرتفعًا من حيث الوفيات بسبب فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فيها 50 وفاة حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

ولا تزال تُسجل المحافظة أرقامًا يومية من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 119 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 7791 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية، وما تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد.

في حين تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 5072 حالة تعافٍ، وفي المُقابل لا زال 2669 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 50 بعد تسجيل 6 حالات جديدة
سبق

سجلت الطائف رقمّا مرتفعًا من حيث الوفيات بسبب فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فيها 50 وفاة حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

ولا تزال تُسجل المحافظة أرقامًا يومية من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 119 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 7791 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية، وما تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد.

في حين تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 5072 حالة تعافٍ، وفي المُقابل لا زال 2669 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
05:36 PM

ارتفاع وفيات كورونا بالطائف لـ 50 بعد تسجيل 6 حالات جديدة

وصلَ عدد المُتعافين 5072 من إجمالي 7791 إصابة

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فهد العتيبي - الطائف
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1,613

سجلت الطائف رقمّا مرتفعًا من حيث الوفيات بسبب فيروس كورونا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 6 وفيات جديدة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فيها 50 وفاة حتى اليوم منذُ بدء الجائحة.

ولا تزال تُسجل المحافظة أرقامًا يومية من حيث الإصابة بالفيروس، بعد تسجيلها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 119 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 7791 إصابة، وفق تحديث وزارة الصحة للقائمة اليومية، وما تم الإعلان عنه من خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد.

في حين تم تسجيل 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصل الإجمالي إلى 5072 حالة تعافٍ، وفي المُقابل لا زال 2669 مُصابًا يتلقون الرعاية الطبية باعتبارهم حالات نشطة .

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