النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سبعيني باكستاني أفنى عمره في تضميد الجراح: هذا ما فعلته "الكعبة" بي

"وسيع" تحدث لـ"سبق" وهو على كرسي متحرك يُدفع بساعديْ ابنه

بعد أن وَهَن عظمه وكبُر سنه، غيّرت مشاهدة الكعبة المشرفة -لأول مرة- قناعات طبيب باكستاني تأخر في أداء فريضة الحج عقودًا من الزمن، قضاها في تضميد جراح المرضى.

وفي التفاصيل تحدّث "وسيع أحمد" (باكساتني 72 سنة) لـ"سبق" أثناء تواجده بالمسجد الحرام، وهو ينقل على كرسي متحرك يُدفع بساعدي ابنه لأداء فريضة الحج بقوله: "أجبرتني ظروف العمل على تضميد جراح المرضي لعقود من الزمن كانت سببًا في تأخري عن أداء فريضة الحج".

وأضاف: بعد مشاهدة الكعبة لأول مرة في حياتي، تغيرت قناعتي، وسأحاول ألا تنقطع نظرتي بمشاهدة الكعبة، وسأستمر في زيارتها حتى ولو كل عام مرة بعمرة.

من جهته، علق ابنه بقوله: هذا العام حجّجت والدي، والعام القادم سوف أحجّج والدتي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سبعيني باكستاني أفنى عمره في تضميد الجراح: هذا ما فعلته "الكعبة" بي
سبق

بعد أن وَهَن عظمه وكبُر سنه، غيّرت مشاهدة الكعبة المشرفة -لأول مرة- قناعات طبيب باكستاني تأخر في أداء فريضة الحج عقودًا من الزمن، قضاها في تضميد جراح المرضى.

وفي التفاصيل تحدّث "وسيع أحمد" (باكساتني 72 سنة) لـ"سبق" أثناء تواجده بالمسجد الحرام، وهو ينقل على كرسي متحرك يُدفع بساعدي ابنه لأداء فريضة الحج بقوله: "أجبرتني ظروف العمل على تضميد جراح المرضي لعقود من الزمن كانت سببًا في تأخري عن أداء فريضة الحج".

وأضاف: بعد مشاهدة الكعبة لأول مرة في حياتي، تغيرت قناعتي، وسأحاول ألا تنقطع نظرتي بمشاهدة الكعبة، وسأستمر في زيارتها حتى ولو كل عام مرة بعمرة.

من جهته، علق ابنه بقوله: هذا العام حجّجت والدي، والعام القادم سوف أحجّج والدتي.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
11:08 AM

سبعيني باكستاني أفنى عمره في تضميد الجراح: هذا ما فعلته "الكعبة" بي

"وسيع" تحدث لـ"سبق" وهو على كرسي متحرك يُدفع بساعديْ ابنه

A A A
مسلّم الهواملة - بعثة المشاعر المقدّسة
1
4,511

بعد أن وَهَن عظمه وكبُر سنه، غيّرت مشاهدة الكعبة المشرفة -لأول مرة- قناعات طبيب باكستاني تأخر في أداء فريضة الحج عقودًا من الزمن، قضاها في تضميد جراح المرضى.

وفي التفاصيل تحدّث "وسيع أحمد" (باكساتني 72 سنة) لـ"سبق" أثناء تواجده بالمسجد الحرام، وهو ينقل على كرسي متحرك يُدفع بساعدي ابنه لأداء فريضة الحج بقوله: "أجبرتني ظروف العمل على تضميد جراح المرضي لعقود من الزمن كانت سببًا في تأخري عن أداء فريضة الحج".

وأضاف: بعد مشاهدة الكعبة لأول مرة في حياتي، تغيرت قناعتي، وسأحاول ألا تنقطع نظرتي بمشاهدة الكعبة، وسأستمر في زيارتها حتى ولو كل عام مرة بعمرة.

من جهته، علق ابنه بقوله: هذا العام حجّجت والدي، والعام القادم سوف أحجّج والدتي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,588
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,597
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,615
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,700

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة