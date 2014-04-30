لتعزيز القدرات الوطنية.. "الإلكترونيات المتقدمة" توقّع اتفاقية مع "الأمن السيبراني"

في مجالات البرمجة والتشفير وتحليل المعلومات وأجهزة القيادة والتحكم والسيطرة

وقّعت شركة الإلكترونيات المتقدمة، اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز؛ بهدف تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة والتشفير وتحليل المعلومات Big Data وأجهزة القيادة والتحكم والسيطرة.

وتشمل الاتفاقية أيضاً التعاون في مجال التدريب، وإقامة ورش العمل؛ من أجل بناء قدرات محلية احترافية عالية التأهيل في هذا الجانب، ضمن إطار التعاون والتكامل بين المؤسسات الوطنية للعمل من أجل خدمة الوطن وتطوره، وتعزيز الاستقلالية؛ تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ومواكبةً لأهداف الرؤية.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج: "نحن سعداء جداً بتوقيع هذه الاتفاقية المشتركة مع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، التي تأتي امتداداً لجهود الشركة للإسهام في تطوير القدرات المحلية، وهي بكل تأكيد تترجم روح التكامل بين الشركات والمؤسسات السعودية للعمل لبناء وإيجاد قدرات وإمكانيات وطنية عالية، وتصميم أنظمة متطورة في مجالات الأمن السيبراني وتطوير وتحديث البرمجيات، وفق أفضل المعايير العالمية؛ من أجل تحقيق الرؤية السعودية 2030 للوصول إلى مصافّ الدول المتقدمة في صناعة التقنية والمعرفة".

وأضاف "الدعيلج": واثقون من أن هذا التعاون سيكون مثمراً بإذن الله، ويفضي إلى إضافة قدرات نوعية تسهم في تطوير المحتوى المحلي، لافتاً إلى أن شركة الإلكترونيات المتقدمة بما لديها من خبرات وقدرات بشرية وتقنية عالية، ودور رائد في مجال الحلول التقنية والأنظمة المتطورة وتقنية المعلومات، تستطيع أن تسهم بقوة في عملية التحول الرقمي، خاصة في هذا المجال الاستراتيجي المهم، وكذلك لديها الإمكانيات والاستعداد لتقديم كل ما يساعد على تنفيذ بنود هذه الاتفاقية، وتجسيدها على أرض الواقع، وفق أعلى معايير الجودة العالمية، وبما يسهم في خدمة الوطن الغالي.