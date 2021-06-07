النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاعلاً مع "سبق".. صيانة "سواتر حجب رؤية الأحياء العشوائية" بمكة

بعد تعرض أجزاء منها للتلف

سارعت أمانة العاصمة المقدسة، بصيانة "سواتر حجب رؤية العشوائيات" بمكة؛ عقب لقطات وثقتها "سبق" في خبر نشرته تحت عنوان "بعد عامين.. شاهد كيف باتت سواتر حجب العشوائيات بمكة تشوهاً بصرياً".

ورصدت "سبق" السواتر التي وضعت على طريقي الدائري الثالث والرابع لحجب رؤية الأحياء العشوائية؛ وقد بدت أفضل حالاً من ذي قبل؛ عقب خبر "سبق" الذي جاء فيه أن تلك السواتر تعرض أجزاء منها للتلف في منظر يستدعي استبدالها أو صيانتها على وجه السرعة، كيف لا وقد وضعت قبل نحو عامين من قِبَل أمانة العاصمة المقدسة لمعالجة التشوه البصري.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد شرعت قبل نحو عامين في تركيب "السواتر الحاجبة للرؤية" الموضوعة على أجزاء من الطريق الدائري الثالث والطريق الرابع، والتي تندرج تحت مبادرة معالجة التشوه البصري وتطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة، ولتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة؛ وذلك عبر تغطية الأحياء العشوائية الخلفية الواقعة في نطاق الطرق الرئيسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاعلاً مع "سبق".. صيانة "سواتر حجب رؤية الأحياء العشوائية" بمكة
سبق

سارعت أمانة العاصمة المقدسة، بصيانة "سواتر حجب رؤية العشوائيات" بمكة؛ عقب لقطات وثقتها "سبق" في خبر نشرته تحت عنوان "بعد عامين.. شاهد كيف باتت سواتر حجب العشوائيات بمكة تشوهاً بصرياً".

ورصدت "سبق" السواتر التي وضعت على طريقي الدائري الثالث والرابع لحجب رؤية الأحياء العشوائية؛ وقد بدت أفضل حالاً من ذي قبل؛ عقب خبر "سبق" الذي جاء فيه أن تلك السواتر تعرض أجزاء منها للتلف في منظر يستدعي استبدالها أو صيانتها على وجه السرعة، كيف لا وقد وضعت قبل نحو عامين من قِبَل أمانة العاصمة المقدسة لمعالجة التشوه البصري.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد شرعت قبل نحو عامين في تركيب "السواتر الحاجبة للرؤية" الموضوعة على أجزاء من الطريق الدائري الثالث والطريق الرابع، والتي تندرج تحت مبادرة معالجة التشوه البصري وتطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة، ولتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة؛ وذلك عبر تغطية الأحياء العشوائية الخلفية الواقعة في نطاق الطرق الرئيسية.

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
05:16 PM

تفاعلاً مع "سبق".. صيانة "سواتر حجب رؤية الأحياء العشوائية" بمكة

بعد تعرض أجزاء منها للتلف

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
6
6,440

سارعت أمانة العاصمة المقدسة، بصيانة "سواتر حجب رؤية العشوائيات" بمكة؛ عقب لقطات وثقتها "سبق" في خبر نشرته تحت عنوان "بعد عامين.. شاهد كيف باتت سواتر حجب العشوائيات بمكة تشوهاً بصرياً".

ورصدت "سبق" السواتر التي وضعت على طريقي الدائري الثالث والرابع لحجب رؤية الأحياء العشوائية؛ وقد بدت أفضل حالاً من ذي قبل؛ عقب خبر "سبق" الذي جاء فيه أن تلك السواتر تعرض أجزاء منها للتلف في منظر يستدعي استبدالها أو صيانتها على وجه السرعة، كيف لا وقد وضعت قبل نحو عامين من قِبَل أمانة العاصمة المقدسة لمعالجة التشوه البصري.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد شرعت قبل نحو عامين في تركيب "السواتر الحاجبة للرؤية" الموضوعة على أجزاء من الطريق الدائري الثالث والطريق الرابع، والتي تندرج تحت مبادرة معالجة التشوه البصري وتطوير العشوائيات بالعاصمة المقدسة، ولتحسين المشهد الحضري للعاصمة المقدسة؛ وذلك عبر تغطية الأحياء العشوائية الخلفية الواقعة في نطاق الطرق الرئيسية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,363
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,935
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,946
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,599

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب
أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أين أُذنك يا مُعلِّم؟!

أحمد عجب
يوليو أخو تمـوز..!!

يوليو أخو تمـوز..!!

محمد الصيعري
السعودية مجتمع شبابي بامتياز

السعودية مجتمع شبابي بامتياز

علي آل شرمة
تعليمنا والتطوير المنشود!!

تعليمنا والتطوير المنشود!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة