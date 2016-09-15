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"أرامكو": لا إصابات بين العاملين في معملَيْ بقيق وخريص إثر العمل الإرهابي

تصدت فرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة أرامكو السعودية بنجاح لحرائق في معاملها في بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات.

وقد تمكنت من إخماد الحرائق التي نجمت عن هذا العمل الإرهابي الذي تسبب في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم.

وقال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر بعد تفقده للمواقع: " إنه لا توجد إصابات ولله الحمد بين العاملين"، معبراً عن شكره للفرق التي شاركت في الاستجابة لهذا الحادث.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة بإذن الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو": لا إصابات بين العاملين في معملَيْ بقيق وخريص إثر العمل الإرهابي
سبق

تصدت فرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة أرامكو السعودية بنجاح لحرائق في معاملها في بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات.

وقد تمكنت من إخماد الحرائق التي نجمت عن هذا العمل الإرهابي الذي تسبب في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم.

وقال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر بعد تفقده للمواقع: " إنه لا توجد إصابات ولله الحمد بين العاملين"، معبراً عن شكره للفرق التي شاركت في الاستجابة لهذا الحادث.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة بإذن الله.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
12:43 AM

"أرامكو": لا إصابات بين العاملين في معملَيْ بقيق وخريص إثر العمل الإرهابي

A A A
حامد العلي - الظهران
7
12,535

تصدت فرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة أرامكو السعودية بنجاح لحرائق في معاملها في بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات.

وقد تمكنت من إخماد الحرائق التي نجمت عن هذا العمل الإرهابي الذي تسبب في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم.

وقال رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر بعد تفقده للمواقع: " إنه لا توجد إصابات ولله الحمد بين العاملين"، معبراً عن شكره للفرق التي شاركت في الاستجابة لهذا الحادث.

وأشار إلى أنه يجري حاليًا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة بإذن الله.

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