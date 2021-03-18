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الرئيس الفرنسي يطالب إيران بوقف مفاقمة أزمة ملفها النووي

شدد على ضرورة السيطرة على برنامج تطوير الصواريخ

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، إيران بوقف مفاقمة الأزمة المرتبطة بملفها النووي من خلال زيادة الانتهاكات لاتفاق العام 2015 المبرم مع القوى الكبرى بشأن برنامجها الذري.

ودعا "ماكرون" في تصريحات أدلى بها إلى جانب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إيران إلى أن تقوم بالمبادرات المتوقعة والتصرّف بمسؤولية؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا في حالة تعبئة كاملة لإعادة إطلاق عملية موثوقة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.

وشدد على أن ذلك يعني العودة إلى السيطرة والإشراف على برنامج إيران النووي في خطوة تترافق مع مراقبة أنشطة إيران البالستية في المنطقة.

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الرئيس الفرنسي يطالب إيران بوقف مفاقمة أزمة ملفها النووي
سبق

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، إيران بوقف مفاقمة الأزمة المرتبطة بملفها النووي من خلال زيادة الانتهاكات لاتفاق العام 2015 المبرم مع القوى الكبرى بشأن برنامجها الذري.

ودعا "ماكرون" في تصريحات أدلى بها إلى جانب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إيران إلى أن تقوم بالمبادرات المتوقعة والتصرّف بمسؤولية؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا في حالة تعبئة كاملة لإعادة إطلاق عملية موثوقة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.

وشدد على أن ذلك يعني العودة إلى السيطرة والإشراف على برنامج إيران النووي في خطوة تترافق مع مراقبة أنشطة إيران البالستية في المنطقة.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
09:01 PM

الرئيس الفرنسي يطالب إيران بوقف مفاقمة أزمة ملفها النووي

شدد على ضرورة السيطرة على برنامج تطوير الصواريخ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، إيران بوقف مفاقمة الأزمة المرتبطة بملفها النووي من خلال زيادة الانتهاكات لاتفاق العام 2015 المبرم مع القوى الكبرى بشأن برنامجها الذري.

ودعا "ماكرون" في تصريحات أدلى بها إلى جانب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، إيران إلى أن تقوم بالمبادرات المتوقعة والتصرّف بمسؤولية؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فرنسا في حالة تعبئة كاملة لإعادة إطلاق عملية موثوقة من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة.

وشدد على أن ذلك يعني العودة إلى السيطرة والإشراف على برنامج إيران النووي في خطوة تترافق مع مراقبة أنشطة إيران البالستية في المنطقة.

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