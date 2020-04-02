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الإمارات.. شفاء 35 حالة جديدة من مصابي "كورونا"

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 1024

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم (الخميس) عن شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت 210 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلن عنها مسبقًا، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة التي جرى تشخيصها بلغ 1024 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات.. شفاء 35 حالة جديدة من مصابي "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم (الخميس) عن شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت 210 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلن عنها مسبقًا، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة التي جرى تشخيصها بلغ 1024 حالة.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
10:51 PM

الإمارات.. شفاء 35 حالة جديدة من مصابي "كورونا"

إجمالي الإصابات يرتفع إلى 1024

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية اليوم (الخميس) عن شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت 210 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلن عنها مسبقًا، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج.

وأضافت أن عدد حالات الإصابة التي جرى تشخيصها بلغ 1024 حالة.

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