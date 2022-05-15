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تعرّف على أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء فيروس كورونا.. رسميًّا

أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء يوم الخميس، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميًّا في البلاد؛ لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات تسجيل أقل من سبع إصابات جديدة يوميًّا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقالت الحكومة في بيان: إن الوافدين إلى سلوفينيا من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات.

وكانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباءً في 12 من مارس.

وقالت الحكومة إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يُسمح لهم بالدخول.

وسيظل الحجر الصحي 14 يومًا على الأقل قائمًا للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي؛ فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.

فيروس كورونا الجديد

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تعرّف على أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء فيروس كورونا.. رسميًّا
سبق

أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء يوم الخميس، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميًّا في البلاد؛ لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات تسجيل أقل من سبع إصابات جديدة يوميًّا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقالت الحكومة في بيان: إن الوافدين إلى سلوفينيا من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات.

وكانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباءً في 12 من مارس.

وقالت الحكومة إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يُسمح لهم بالدخول.

وسيظل الحجر الصحي 14 يومًا على الأقل قائمًا للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي؛ فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
01:20 PM

تعرّف على أول دولة أوروبية تعلن انتهاء وباء فيروس كورونا.. رسميًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت حكومة سلوفينيا، مساء يوم الخميس، انتهاء وباء فيروس كورونا رسميًّا في البلاد؛ لتصبح أول دولة أوروبية تفعل ذلك، بعدما أكدت السلطات تسجيل أقل من سبع إصابات جديدة يوميًّا بالفيروس على مدى الأسبوعين الماضيين.

وقالت الحكومة في بيان: إن الوافدين إلى سلوفينيا من دول الاتحاد الأوروبي لم يعودوا ملزمين بدخول الحجر الصحي سبعة أيام على الأقل كما كان عليه الحال منذ مطلع أبريل.

وسجلت الدولة التي يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، والمتاخمة لكل من إيطاليا والنمسا والمجر وكرواتيا، 1464 إصابة بفيروس كورونا حتى الآن و103 وفيات.

وكانت السلطات قد أعلنت انتشار الفيروس وباءً في 12 من مارس.

وقالت الحكومة إن الأجانب الذين تظهر عليهم أعراض عدوى كورونا لن يُسمح لهم بالدخول.

وسيظل الحجر الصحي 14 يومًا على الأقل قائمًا للقادمين من خارج الاتحاد الأوروبي؛ فيما عدا بعض الاستثناءات التي تشمل الدبلوماسيين ومن ينقلون الشحنات.

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