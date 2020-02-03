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"مدني جازان" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى تجنُّب بطون الأودية

"الأرصاد" نبّهت لسُحب مُمطرة تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سُحب رعديّة مُمطرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، والحرث، والداير، والريث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

مدني جازان جازان الدفاع المدني حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني جازان" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى تجنُّب بطون الأودية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سُحب رعديّة مُمطرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، والحرث، والداير، والريث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
01:20 PM

"مدني جازان" تحذّر من التقلبات الجوية وتدعو إلى تجنُّب بطون الأودية

"الأرصاد" نبّهت لسُحب مُمطرة تشمل محافظات عدة حتى 8 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سُحب رعديّة مُمطرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح سطحية نشطة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، أحد المسارحة، والحرث، والداير، والريث، والطوال، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب"، وتستمر حتى الثامنة مساءً.

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