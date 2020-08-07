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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً، اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً، اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:25 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة السادسة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً، اليوم، عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنوّرة ومحافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع، تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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