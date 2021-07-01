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سبق- الرياض: أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، مهمة إدارة دائرة الحكّام للأوزبكي فرهاد عبد الله.

الاتحاد السعودي: الأوزبكي فرهاد عبد الله مديرًا لدائرة الحكام

وتختص دائرة الحكام بالمتابعة الفنية لحكام الدوريات الكروية المختلفة، بجانب الإشراف على الدورات والمحاضرات وتكاليف قيادة المباريات.

ويحمل فرهاد، الذي يعمل محاضرًا معتمدًا لدى الاتحادين الدولي والآسيوي، سجلًّا مميزًا؛ حيث شارك كمحاضر في كاس العالم بروسيا عام 2018.

كما شارك كمحاضر في بطولة العالم للأندية عام 2021 بقطر، وبطولتي كأس آسيا 2015 بأستراليا، و2019 بالإمارات، وبطولتي كأس العالم تحت 17 عامًا في الهند 2017، والبرازيل 2019.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سبق- الرياض: أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، مهمة إدارة دائرة الحكّام للأوزبكي فرهاد عبد الله.
سبق

وتختص دائرة الحكام بالمتابعة الفنية لحكام الدوريات الكروية المختلفة، بجانب الإشراف على الدورات والمحاضرات وتكاليف قيادة المباريات.

ويحمل فرهاد، الذي يعمل محاضرًا معتمدًا لدى الاتحادين الدولي والآسيوي، سجلًّا مميزًا؛ حيث شارك كمحاضر في كاس العالم بروسيا عام 2018.

كما شارك كمحاضر في بطولة العالم للأندية عام 2021 بقطر، وبطولتي كأس آسيا 2015 بأستراليا، و2019 بالإمارات، وبطولتي كأس العالم تحت 17 عامًا في الهند 2017، والبرازيل 2019.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
05:12 PM

سبق- الرياض: أسند الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، مهمة إدارة دائرة الحكّام للأوزبكي فرهاد عبد الله.

الاتحاد السعودي: الأوزبكي فرهاد عبد الله مديرًا لدائرة الحكام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وتختص دائرة الحكام بالمتابعة الفنية لحكام الدوريات الكروية المختلفة، بجانب الإشراف على الدورات والمحاضرات وتكاليف قيادة المباريات.

ويحمل فرهاد، الذي يعمل محاضرًا معتمدًا لدى الاتحادين الدولي والآسيوي، سجلًّا مميزًا؛ حيث شارك كمحاضر في كاس العالم بروسيا عام 2018.

كما شارك كمحاضر في بطولة العالم للأندية عام 2021 بقطر، وبطولتي كأس آسيا 2015 بأستراليا، و2019 بالإمارات، وبطولتي كأس العالم تحت 17 عامًا في الهند 2017، والبرازيل 2019.

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