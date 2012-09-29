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بلدية بارق تغلق 10 محلات ضمن حملة معالجة التشوهات البصرية

شملت 30 محلاً تم إلزامها بعدم العرض خارج حدودها وتحسين الواجهات

واصل قسم رقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق حملة معالجة التشوه البصري وتحسين واجهات المحلات التجارية ونفذت عدة جولات رقابية أغلقت من خلالها أكثر من عشرة محلات.

أوضح ذلك رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر، مبيناً أنه تم توجيه مراقبي قسم رقابة الأسواق بتواصل حملة معالجة التشوهات البصرية والجولات الرقابية والحد من تجاوزات بعض المحلات المخالفة، وقد قاموا بعدة جولات صباح اليوم، في بارق أسفرت عن إغلاق عشرة محلات مخالفة ومتهاونة في أعمال النظافة ومسببة للتشوهات البصرية.

وأضاف أن الجولة شملت 30 محلاً تم إلزامهم بعدم العرض خارج حدود المحلات وتم تكليفهم بتحسين الواجهات للحد من التشوهات البصرية كما تم إلزامهم بتوفير خدمة مدى، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين مؤكداً استمرار الحملة الجولات الرقابية في الصباح والمساء.

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بلدية بارق تغلق 10 محلات ضمن حملة معالجة التشوهات البصرية
سبق

واصل قسم رقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق حملة معالجة التشوه البصري وتحسين واجهات المحلات التجارية ونفذت عدة جولات رقابية أغلقت من خلالها أكثر من عشرة محلات.

أوضح ذلك رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر، مبيناً أنه تم توجيه مراقبي قسم رقابة الأسواق بتواصل حملة معالجة التشوهات البصرية والجولات الرقابية والحد من تجاوزات بعض المحلات المخالفة، وقد قاموا بعدة جولات صباح اليوم، في بارق أسفرت عن إغلاق عشرة محلات مخالفة ومتهاونة في أعمال النظافة ومسببة للتشوهات البصرية.

وأضاف أن الجولة شملت 30 محلاً تم إلزامهم بعدم العرض خارج حدود المحلات وتم تكليفهم بتحسين الواجهات للحد من التشوهات البصرية كما تم إلزامهم بتوفير خدمة مدى، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين مؤكداً استمرار الحملة الجولات الرقابية في الصباح والمساء.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
01:02 AM

بلدية بارق تغلق 10 محلات ضمن حملة معالجة التشوهات البصرية

شملت 30 محلاً تم إلزامها بعدم العرض خارج حدودها وتحسين الواجهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - بارق
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واصل قسم رقابة الأسواق ببلدية محافظة بارق حملة معالجة التشوه البصري وتحسين واجهات المحلات التجارية ونفذت عدة جولات رقابية أغلقت من خلالها أكثر من عشرة محلات.

أوضح ذلك رئيس البلدية المهندس محمد بن مرزن آل مبشر، مبيناً أنه تم توجيه مراقبي قسم رقابة الأسواق بتواصل حملة معالجة التشوهات البصرية والجولات الرقابية والحد من تجاوزات بعض المحلات المخالفة، وقد قاموا بعدة جولات صباح اليوم، في بارق أسفرت عن إغلاق عشرة محلات مخالفة ومتهاونة في أعمال النظافة ومسببة للتشوهات البصرية.

وأضاف أن الجولة شملت 30 محلاً تم إلزامهم بعدم العرض خارج حدود المحلات وتم تكليفهم بتحسين الواجهات للحد من التشوهات البصرية كما تم إلزامهم بتوفير خدمة مدى، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين مؤكداً استمرار الحملة الجولات الرقابية في الصباح والمساء.

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