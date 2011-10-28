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"الموارد البشرية" بالرياض توقع اتفاقيتين لخصومات على الخدمات الفندقية لمنسوبيه

مع فندقي "هليتون الرياض" و"نارسيس"

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم، اتفاقيتي تعاون مشترك في مجال الإقامة الفندقية والخدمات المصاحبة لها، بحضور مسؤولة العمل التطوعي شعاع الدلقان، ومجموعة من مسؤولي الفرع والجهات المعنية الأخرى.

وتنص الاتفاقيتان التي وقعها الدكتور "الحربي" مع مدير كبير المبيعات في فندق "هيلتون الرياض" والشقق الفندقية خالد الحبشي، ومدير الحسابات والتشغيل في فندق "نارسيس" فهد عبدالعزيز القاسم، على توفير خصومات لمنسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الخدمات المقدمة داخل الفندقين في الغرف والأجنحة والمطاعم وخدمات المراكز العلاجية ذات العلاقة، وفق آلية معينة وخاصة بكل فندق تتناسب مع نوعية الخدمات فيها.

وتأتي هذه الاتفاقيات، امتداداً لمجموعة من الشراكات الموجهة التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لخدمة مستفيديه والكادر العامل معهم.

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"الموارد البشرية" بالرياض توقع اتفاقيتين لخصومات على الخدمات الفندقية لمنسوبيه
سبق

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم، اتفاقيتي تعاون مشترك في مجال الإقامة الفندقية والخدمات المصاحبة لها، بحضور مسؤولة العمل التطوعي شعاع الدلقان، ومجموعة من مسؤولي الفرع والجهات المعنية الأخرى.

وتنص الاتفاقيتان التي وقعها الدكتور "الحربي" مع مدير كبير المبيعات في فندق "هيلتون الرياض" والشقق الفندقية خالد الحبشي، ومدير الحسابات والتشغيل في فندق "نارسيس" فهد عبدالعزيز القاسم، على توفير خصومات لمنسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الخدمات المقدمة داخل الفندقين في الغرف والأجنحة والمطاعم وخدمات المراكز العلاجية ذات العلاقة، وفق آلية معينة وخاصة بكل فندق تتناسب مع نوعية الخدمات فيها.

وتأتي هذه الاتفاقيات، امتداداً لمجموعة من الشراكات الموجهة التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لخدمة مستفيديه والكادر العامل معهم.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
08:01 PM

"الموارد البشرية" بالرياض توقع اتفاقيتين لخصومات على الخدمات الفندقية لمنسوبيه

مع فندقي "هليتون الرياض" و"نارسيس"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم، اتفاقيتي تعاون مشترك في مجال الإقامة الفندقية والخدمات المصاحبة لها، بحضور مسؤولة العمل التطوعي شعاع الدلقان، ومجموعة من مسؤولي الفرع والجهات المعنية الأخرى.

وتنص الاتفاقيتان التي وقعها الدكتور "الحربي" مع مدير كبير المبيعات في فندق "هيلتون الرياض" والشقق الفندقية خالد الحبشي، ومدير الحسابات والتشغيل في فندق "نارسيس" فهد عبدالعزيز القاسم، على توفير خصومات لمنسوبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الخدمات المقدمة داخل الفندقين في الغرف والأجنحة والمطاعم وخدمات المراكز العلاجية ذات العلاقة، وفق آلية معينة وخاصة بكل فندق تتناسب مع نوعية الخدمات فيها.

وتأتي هذه الاتفاقيات، امتداداً لمجموعة من الشراكات الموجهة التي ينفذها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض لخدمة مستفيديه والكادر العامل معهم.

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