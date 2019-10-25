أمير قطر يشكر ولي العهد ويبارك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

أكد دعمه للمبادرات الدولية التي من شأنها الحفاظ على البيئة

قدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شكره لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- على دعوته للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومباركاً للمملكة هذه الخطوة.

وتفصيلاً، قال أمير دولة قطر: أشكر أخي الأمير محمد بن سلمان على دعوتي للمشاركة في قمة ‫مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي ناقشنا أهميتها مارس الماضي، وأبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة هذه الخطوة.

‏وأضاف: إننا في قطر ندعم كل عمل عربي مشترك والمبادرات الدولية التي من شأنها مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة.