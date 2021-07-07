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برعاية أمير الباحة.. انطلاق مبادرة الزواج الميسر

تشرف عليها جمعية "زواج التنموية"

انطلقت مبادرة الزواج الميسّر، والتي تشرف عليها جمعية "زواج التنموية"، لمدة شهرين، تحت رعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وتأتي المبادرة بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، بحضور وكيل إمارة الباحة، عبدالمنعم بن ياسين الشهري، ورئيس مجلس إدارة جمعية زواج التنموية بالمنطقة محمد بن غرم الله المبعوت، وعدد من منسوبي الجمعية.

من جانبه، عبّر محمد المبعوت، عن شكره وتقديره للأمير حسام بن سعود، على رعايته ودعمه الدائم لجميع المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع والتيسير على المواطنين والمقبلين على الزواج.

وأوضح الدور المهم الذي تقدمه الجمعية في تسهيل وتيسير الأعباء التي يعاني منها الشباب، الأمر الذي يعد تواصلاً لدعم حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- والتي حرصت دائما على التمسك بتعاليم ديننا الحنيف وتعاليمه السمحة في كل شؤون حياتنا، ولا أدلّ على ذلك من هذه المبادرة الكريمة، والتي تحث الجميع على تيسير أمور الزواج على أبنائنا وبناتنا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برعاية أمير الباحة.. انطلاق مبادرة الزواج الميسر
سبق

انطلقت مبادرة الزواج الميسّر، والتي تشرف عليها جمعية "زواج التنموية"، لمدة شهرين، تحت رعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وتأتي المبادرة بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، بحضور وكيل إمارة الباحة، عبدالمنعم بن ياسين الشهري، ورئيس مجلس إدارة جمعية زواج التنموية بالمنطقة محمد بن غرم الله المبعوت، وعدد من منسوبي الجمعية.

من جانبه، عبّر محمد المبعوت، عن شكره وتقديره للأمير حسام بن سعود، على رعايته ودعمه الدائم لجميع المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع والتيسير على المواطنين والمقبلين على الزواج.

وأوضح الدور المهم الذي تقدمه الجمعية في تسهيل وتيسير الأعباء التي يعاني منها الشباب، الأمر الذي يعد تواصلاً لدعم حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- والتي حرصت دائما على التمسك بتعاليم ديننا الحنيف وتعاليمه السمحة في كل شؤون حياتنا، ولا أدلّ على ذلك من هذه المبادرة الكريمة، والتي تحث الجميع على تيسير أمور الزواج على أبنائنا وبناتنا.

07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
04:18 PM

برعاية أمير الباحة.. انطلاق مبادرة الزواج الميسر

تشرف عليها جمعية "زواج التنموية"

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
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انطلقت مبادرة الزواج الميسّر، والتي تشرف عليها جمعية "زواج التنموية"، لمدة شهرين، تحت رعاية أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز.

وتأتي المبادرة بالشراكة مع مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، بحضور وكيل إمارة الباحة، عبدالمنعم بن ياسين الشهري، ورئيس مجلس إدارة جمعية زواج التنموية بالمنطقة محمد بن غرم الله المبعوت، وعدد من منسوبي الجمعية.

من جانبه، عبّر محمد المبعوت، عن شكره وتقديره للأمير حسام بن سعود، على رعايته ودعمه الدائم لجميع المبادرات الهادفة إلى خدمة المجتمع والتيسير على المواطنين والمقبلين على الزواج.

وأوضح الدور المهم الذي تقدمه الجمعية في تسهيل وتيسير الأعباء التي يعاني منها الشباب، الأمر الذي يعد تواصلاً لدعم حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- والتي حرصت دائما على التمسك بتعاليم ديننا الحنيف وتعاليمه السمحة في كل شؤون حياتنا، ولا أدلّ على ذلك من هذه المبادرة الكريمة، والتي تحث الجميع على تيسير أمور الزواج على أبنائنا وبناتنا.

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