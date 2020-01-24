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السعودية تنافس على جائزة عالمية ضمن المجتمع المعلوماتي

وضع رابط للتصويت المستمر حتى موعد 24 يناير 2020م

تنافس المملكة العربية السعودية على جائزة عالمية في إطار المجتمع المعلوماتي العالمي، بعد وصولها إلى المراحل النهائية في مجال الحكومة الإلكترونية في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 في جنيف.

ونظرًا لكون المراحل النهائية من الجائزة تعتمد على التصويت من قبل الجماهير؛ فقد تم وضع رابط لموقعها للتصويت على الفوز بإحدى جوائز المسابقة، في موعد أقصاه يوم 24 يناير 2020م.

وأفادت إدارة المعلومات والخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام، بأن التصويت على هذه الجوائز يتم عن طريق موقع الجائزة www.wsis.org/prizes ؛ وذلك باتباع الطرق المرفقة في الجرافيك.

ويعتبر ترشيح الخدمات الإلكترونية بالمملكة شاهدًا على تقدم الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات العامة والخاصة منها.

وقد جاء الإعلان عن قائمة المشاريع المرشحة يوم 21 ديسمبر 2019م، وأنه سيتم اختيار المشاريع الفائزة بعد تحليلها في الفترة من 25 يناير حتى 7 فبراير، بحيث يتم الاتصال على الفائزين يوم 7 فبراير، ومن ثم الإعلان عن الفائزين أثناء حفل توزيع الجوائز في منتدى القمة لعام 2020 المزمع إقامته في الفترة من 6-9 أبريل من عام 2020م.

المملكة العربية السعودية وزارة الإعلام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تنافس على جائزة عالمية ضمن المجتمع المعلوماتي
سبق

تنافس المملكة العربية السعودية على جائزة عالمية في إطار المجتمع المعلوماتي العالمي، بعد وصولها إلى المراحل النهائية في مجال الحكومة الإلكترونية في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 في جنيف.

ونظرًا لكون المراحل النهائية من الجائزة تعتمد على التصويت من قبل الجماهير؛ فقد تم وضع رابط لموقعها للتصويت على الفوز بإحدى جوائز المسابقة، في موعد أقصاه يوم 24 يناير 2020م.

وأفادت إدارة المعلومات والخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام، بأن التصويت على هذه الجوائز يتم عن طريق موقع الجائزة www.wsis.org/prizes ؛ وذلك باتباع الطرق المرفقة في الجرافيك.

ويعتبر ترشيح الخدمات الإلكترونية بالمملكة شاهدًا على تقدم الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات العامة والخاصة منها.

وقد جاء الإعلان عن قائمة المشاريع المرشحة يوم 21 ديسمبر 2019م، وأنه سيتم اختيار المشاريع الفائزة بعد تحليلها في الفترة من 25 يناير حتى 7 فبراير، بحيث يتم الاتصال على الفائزين يوم 7 فبراير، ومن ثم الإعلان عن الفائزين أثناء حفل توزيع الجوائز في منتدى القمة لعام 2020 المزمع إقامته في الفترة من 6-9 أبريل من عام 2020م.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
05:09 PM
اخر تعديل
24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
06:47 PM

السعودية تنافس على جائزة عالمية ضمن المجتمع المعلوماتي

وضع رابط للتصويت المستمر حتى موعد 24 يناير 2020م

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنافس المملكة العربية السعودية على جائزة عالمية في إطار المجتمع المعلوماتي العالمي، بعد وصولها إلى المراحل النهائية في مجال الحكومة الإلكترونية في جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2020 في جنيف.

ونظرًا لكون المراحل النهائية من الجائزة تعتمد على التصويت من قبل الجماهير؛ فقد تم وضع رابط لموقعها للتصويت على الفوز بإحدى جوائز المسابقة، في موعد أقصاه يوم 24 يناير 2020م.

وأفادت إدارة المعلومات والخدمات الإلكترونية بوزارة الإعلام، بأن التصويت على هذه الجوائز يتم عن طريق موقع الجائزة www.wsis.org/prizes ؛ وذلك باتباع الطرق المرفقة في الجرافيك.

ويعتبر ترشيح الخدمات الإلكترونية بالمملكة شاهدًا على تقدم الخدمات الإلكترونية في مختلف القطاعات العامة والخاصة منها.

وقد جاء الإعلان عن قائمة المشاريع المرشحة يوم 21 ديسمبر 2019م، وأنه سيتم اختيار المشاريع الفائزة بعد تحليلها في الفترة من 25 يناير حتى 7 فبراير، بحيث يتم الاتصال على الفائزين يوم 7 فبراير، ومن ثم الإعلان عن الفائزين أثناء حفل توزيع الجوائز في منتدى القمة لعام 2020 المزمع إقامته في الفترة من 6-9 أبريل من عام 2020م.

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