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انطلاق بطولة الأتوكروس في نسختها الأولى غدًا في الرياض

تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

عبدالملك سرور: تنطلق غدًا الجمعة، الجولة الأولى من بطولة الأتوكروس السعودية في نسختها الأولى، تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويشارك في الجولة التي ستقام في ميدان ديراب للسيارات بالرياض، أربع فئات، حيث يتوّج أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل من كل فئة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى الجولة النهائية التي ستقام في محافظة الأحساء.

وستشهد الجولة الأولى مشاركة كبيرة من المتسابقين، حيث يعتمد هذا النوع من السباقات على المهارة العالية في القيادة، وينتظر أن تحظى الجولة بحضور جماهيري عاشق لرياضة السيارات.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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انطلاق بطولة الأتوكروس في نسختها الأولى غدًا في الرياض
سبق

عبدالملك سرور: تنطلق غدًا الجمعة، الجولة الأولى من بطولة الأتوكروس السعودية في نسختها الأولى، تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويشارك في الجولة التي ستقام في ميدان ديراب للسيارات بالرياض، أربع فئات، حيث يتوّج أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل من كل فئة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى الجولة النهائية التي ستقام في محافظة الأحساء.

وستشهد الجولة الأولى مشاركة كبيرة من المتسابقين، حيث يعتمد هذا النوع من السباقات على المهارة العالية في القيادة، وينتظر أن تحظى الجولة بحضور جماهيري عاشق لرياضة السيارات.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
07:40 PM

انطلاق بطولة الأتوكروس في نسختها الأولى غدًا في الرياض

تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبدالملك سرور: تنطلق غدًا الجمعة، الجولة الأولى من بطولة الأتوكروس السعودية في نسختها الأولى، تحت إشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

ويشارك في الجولة التي ستقام في ميدان ديراب للسيارات بالرياض، أربع فئات، حيث يتوّج أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل من كل فئة.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى الجولة النهائية التي ستقام في محافظة الأحساء.

وستشهد الجولة الأولى مشاركة كبيرة من المتسابقين، حيث يعتمد هذا النوع من السباقات على المهارة العالية في القيادة، وينتظر أن تحظى الجولة بحضور جماهيري عاشق لرياضة السيارات.

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