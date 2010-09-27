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بيرسبوليس الإيراني يقصي السدّ القطري من بطولة دوري أبطال آسيا

بهدف قاتل في الدقيقة 88

أزاح فريق بيرسبوليس الإيراني نظيره السد القطري من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، بعدما كسبه، بنتيجة (0-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار مواجهات دور الـ16.

أحرز عيسى كسير هدف بيرسبوليس الوحيد في الدقيقة 88.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بيرسبوليس الإيراني يقصي السدّ القطري من بطولة دوري أبطال آسيا
سبق

أزاح فريق بيرسبوليس الإيراني نظيره السد القطري من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، بعدما كسبه، بنتيجة (0-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار مواجهات دور الـ16.

أحرز عيسى كسير هدف بيرسبوليس الوحيد في الدقيقة 88.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
07:09 PM

بيرسبوليس الإيراني يقصي السدّ القطري من بطولة دوري أبطال آسيا

بهدف قاتل في الدقيقة 88

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أزاح فريق بيرسبوليس الإيراني نظيره السد القطري من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020، بعدما كسبه، بنتيجة (0-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار مواجهات دور الـ16.

أحرز عيسى كسير هدف بيرسبوليس الوحيد في الدقيقة 88.

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