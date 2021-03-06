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الاتفاق يُجري تدريبًا استرجاعيًّا بعد تعادله مع النصر.. والعطوي يمنح راحة للاعبين

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبًا استرجاعيًّا اليوم السبت بملعب عبدالله الدبل بالنادي؛ وذلك بعد التعادل الإيجابي يوم أمس مع النصر بنتيجة 1/1.

‎وكان التدريب قد بدأ بكلمة تحفيزية من المدرب الوطني خالد العطوي، أشاد من خلالها بأداء لاعبي الفريق في مواجهة النصر على الرغم من إكمال المباراة بنقص عددي من نصف الشوط الأول، وشدد على مضاعفة الجهد في بقية المواجهات الثمانية في الدوري للتقدم في سلم الترتيب.

ثم أجرى اللاعبون الذين خاضوا مواجهة النصر، تدريبًا استرجاعيًّا مع المعد البدني، والذي تخلله تمديد العضلات وتدريب الدراجات الرياضية؛ فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين؛ لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

‎من جهة ثانية منح الجهاز الفني يوم غد الأحد راحة للاعبي الفريق قبل أن تستأنف التدريبات يوم الاثنين تحضيرًا لمواجهة ضمك يوم الخميس المقبل في أبها، ضمن مواجهات الجولة الـ23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

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الاتفاق يُجري تدريبًا استرجاعيًّا بعد تعادله مع النصر.. والعطوي يمنح راحة للاعبين
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبًا استرجاعيًّا اليوم السبت بملعب عبدالله الدبل بالنادي؛ وذلك بعد التعادل الإيجابي يوم أمس مع النصر بنتيجة 1/1.

‎وكان التدريب قد بدأ بكلمة تحفيزية من المدرب الوطني خالد العطوي، أشاد من خلالها بأداء لاعبي الفريق في مواجهة النصر على الرغم من إكمال المباراة بنقص عددي من نصف الشوط الأول، وشدد على مضاعفة الجهد في بقية المواجهات الثمانية في الدوري للتقدم في سلم الترتيب.

ثم أجرى اللاعبون الذين خاضوا مواجهة النصر، تدريبًا استرجاعيًّا مع المعد البدني، والذي تخلله تمديد العضلات وتدريب الدراجات الرياضية؛ فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين؛ لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

‎من جهة ثانية منح الجهاز الفني يوم غد الأحد راحة للاعبي الفريق قبل أن تستأنف التدريبات يوم الاثنين تحضيرًا لمواجهة ضمك يوم الخميس المقبل في أبها، ضمن مواجهات الجولة الـ23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

06 مارس 2021 - 22 رجب 1442
06:26 PM

الاتفاق يُجري تدريبًا استرجاعيًّا بعد تعادله مع النصر.. والعطوي يمنح راحة للاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، تدريبًا استرجاعيًّا اليوم السبت بملعب عبدالله الدبل بالنادي؛ وذلك بعد التعادل الإيجابي يوم أمس مع النصر بنتيجة 1/1.

‎وكان التدريب قد بدأ بكلمة تحفيزية من المدرب الوطني خالد العطوي، أشاد من خلالها بأداء لاعبي الفريق في مواجهة النصر على الرغم من إكمال المباراة بنقص عددي من نصف الشوط الأول، وشدد على مضاعفة الجهد في بقية المواجهات الثمانية في الدوري للتقدم في سلم الترتيب.

ثم أجرى اللاعبون الذين خاضوا مواجهة النصر، تدريبًا استرجاعيًّا مع المعد البدني، والذي تخلله تمديد العضلات وتدريب الدراجات الرياضية؛ فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين؛ لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

‎من جهة ثانية منح الجهاز الفني يوم غد الأحد راحة للاعبي الفريق قبل أن تستأنف التدريبات يوم الاثنين تحضيرًا لمواجهة ضمك يوم الخميس المقبل في أبها، ضمن مواجهات الجولة الـ23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2020/2021.

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