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المغرب تقرر إلغاء الرحلات الجوية والبحرية مع إسبانيا بسبب "كورونا"

قررت المملكة المغربية، بالتشاور مع السلطات الإسبانية، تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى إسبانيا، حتى إشعار آخر.

وأوضحت وكالة الأنباء المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى مشاورات بهذا الخصوص مع العاهل الإسباني فيليبي السادس، وذلك في أعقاب المباحثات التي جرت بين رئيسي حكومتي البلدين ووزراء الداخلية والشؤون الخارجية بهما بغية التنسيق من أجل التصدي لهذا الوباء العالمي.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب تقرر إلغاء الرحلات الجوية والبحرية مع إسبانيا بسبب "كورونا"
سبق

قررت المملكة المغربية، بالتشاور مع السلطات الإسبانية، تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى إسبانيا، حتى إشعار آخر.

وأوضحت وكالة الأنباء المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى مشاورات بهذا الخصوص مع العاهل الإسباني فيليبي السادس، وذلك في أعقاب المباحثات التي جرت بين رئيسي حكومتي البلدين ووزراء الداخلية والشؤون الخارجية بهما بغية التنسيق من أجل التصدي لهذا الوباء العالمي.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
10:15 PM

المغرب تقرر إلغاء الرحلات الجوية والبحرية مع إسبانيا بسبب "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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قررت المملكة المغربية، بالتشاور مع السلطات الإسبانية، تعليق الرحلات الجوية والنقل البحري للمسافرين، من وإلى إسبانيا، حتى إشعار آخر.

وأوضحت وكالة الأنباء المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى مشاورات بهذا الخصوص مع العاهل الإسباني فيليبي السادس، وذلك في أعقاب المباحثات التي جرت بين رئيسي حكومتي البلدين ووزراء الداخلية والشؤون الخارجية بهما بغية التنسيق من أجل التصدي لهذا الوباء العالمي.

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