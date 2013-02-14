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انطلاق المرحلة التجريبية لـ"حافلات مكة" عبر النقل الموحد.. غدًا

على المسار بين محطتي قطار الحرمين السريع بالرصيفة وجبل عمر

تطلق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، غدًا، المرحلة التجريبية لمشروع النقل العام الموحد بالحافلات لمدينة مكة المكرمة "حافلات مكة"، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام.

ويعد المشروع أحد مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030 .

وستنطلق أول رحلة تجريبية في الساعة 5:30 صباحًا عبر المسار 7A، وتحمل الركاب من محطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد الحرام.

وتطمح الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال هذه المرحلة، إلى رصد كل ما يساعد على تطوير الخدمة، بالشراكة مع المجتمع وضيوف الرحمن .

وستوفر المرحلة التجريبية فرصة التعرف على آراء وانطباعات المستفيدين؛ بهدف أخذها في الاعتبار للارتقاء بالخدمة وصولًا إلى المراحل المتقدمة من المشروع التي تؤهله لتلبية احتياجات السكان والزائرين.

ومن المقرر أن يبدأ العمل على بقية المسارات الـ 12 في الفترة المقبلة بحسب الخطة الموضوعة..

من جهته، يعمل المركز الموحد للنقل في مكة "نقل مكة"، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على استكمال متطلبات بقية مسارات مشروع النقل العام بالحافلات "حافلات مكة" الذي سيشغل على أربع مراحل في الأشهر المقبلة، بحسب ما هو مخطط له.

الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق المرحلة التجريبية لـ"حافلات مكة" عبر النقل الموحد.. غدًا
سبق

تطلق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، غدًا، المرحلة التجريبية لمشروع النقل العام الموحد بالحافلات لمدينة مكة المكرمة "حافلات مكة"، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام.

ويعد المشروع أحد مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030 .

وستنطلق أول رحلة تجريبية في الساعة 5:30 صباحًا عبر المسار 7A، وتحمل الركاب من محطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد الحرام.

وتطمح الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال هذه المرحلة، إلى رصد كل ما يساعد على تطوير الخدمة، بالشراكة مع المجتمع وضيوف الرحمن .

وستوفر المرحلة التجريبية فرصة التعرف على آراء وانطباعات المستفيدين؛ بهدف أخذها في الاعتبار للارتقاء بالخدمة وصولًا إلى المراحل المتقدمة من المشروع التي تؤهله لتلبية احتياجات السكان والزائرين.

ومن المقرر أن يبدأ العمل على بقية المسارات الـ 12 في الفترة المقبلة بحسب الخطة الموضوعة..

من جهته، يعمل المركز الموحد للنقل في مكة "نقل مكة"، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على استكمال متطلبات بقية مسارات مشروع النقل العام بالحافلات "حافلات مكة" الذي سيشغل على أربع مراحل في الأشهر المقبلة، بحسب ما هو مخطط له.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
02:40 PM

انطلاق المرحلة التجريبية لـ"حافلات مكة" عبر النقل الموحد.. غدًا

على المسار بين محطتي قطار الحرمين السريع بالرصيفة وجبل عمر

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تطلق الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، غدًا، المرحلة التجريبية لمشروع النقل العام الموحد بالحافلات لمدينة مكة المكرمة "حافلات مكة"، على المسار الذي يربط بين محطة قطار الحرمين السريع بحي الرصيفة ومحطة جبل عمر بالقرب من ساحات المسجد الحرام.

ويعد المشروع أحد مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج رؤية السعودية 2030 .

وستنطلق أول رحلة تجريبية في الساعة 5:30 صباحًا عبر المسار 7A، وتحمل الركاب من محطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد الحرام.

وتطمح الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، من خلال هذه المرحلة، إلى رصد كل ما يساعد على تطوير الخدمة، بالشراكة مع المجتمع وضيوف الرحمن .

وستوفر المرحلة التجريبية فرصة التعرف على آراء وانطباعات المستفيدين؛ بهدف أخذها في الاعتبار للارتقاء بالخدمة وصولًا إلى المراحل المتقدمة من المشروع التي تؤهله لتلبية احتياجات السكان والزائرين.

ومن المقرر أن يبدأ العمل على بقية المسارات الـ 12 في الفترة المقبلة بحسب الخطة الموضوعة..

من جهته، يعمل المركز الموحد للنقل في مكة "نقل مكة"، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على استكمال متطلبات بقية مسارات مشروع النقل العام بالحافلات "حافلات مكة" الذي سيشغل على أربع مراحل في الأشهر المقبلة، بحسب ما هو مخطط له.

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