لبنان.. "الأوقاف" تُقفل المساجد وتُعلق الصلوات الجماعية بسبب كورونا

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، إقفال جميع المساجد مؤقتًا في لبنان بدءًا من صباح يوم غدٍ الخميس 7 يناير.
ودعت الأوقاف الجميع إلى الالتزام بهذا القرار, ويستمر نداء الأذان في المساجد.
أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، إقفال جميع المساجد مؤقتًا في لبنان بدءًا من صباح يوم غدٍ الخميس 7 يناير.
ودعت الأوقاف الجميع إلى الالتزام بهذا القرار, ويستمر نداء الأذان في المساجد.
أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، إقفال جميع المساجد مؤقتًا في لبنان بدءًا من صباح يوم غدٍ الخميس 7 يناير.
ودعت الأوقاف الجميع إلى الالتزام بهذا القرار, ويستمر نداء الأذان في المساجد.
أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، إقفال جميع المساجد مؤقتًا في لبنان بدءًا من صباح يوم غدٍ الخميس 7 يناير.
ودعت الأوقاف الجميع إلى الالتزام بهذا القرار, ويستمر نداء الأذان في المساجد.