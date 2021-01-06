النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لبنان.. "الأوقاف" تُقفل المساجد وتُعلق الصلوات الجماعية بسبب كورونا

دعت الجميع إلى الالتزام بهذا القرار بدءًا من صباح الخميس 7 يناير

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، إقفال جميع المساجد مؤقتًا في لبنان بدءًا من صباح يوم غدٍ الخميس 7 يناير.

ودعت الأوقاف الجميع إلى الالتزام بهذا القرار, ويستمر نداء الأذان في المساجد.

الرئيسية/ محطات

اعلان
لبنان.. "الأوقاف" تُقفل المساجد وتُعلق الصلوات الجماعية بسبب كورونا
سبق

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، إقفال جميع المساجد مؤقتًا في لبنان بدءًا من صباح يوم غدٍ الخميس 7 يناير.

ودعت الأوقاف الجميع إلى الالتزام بهذا القرار, ويستمر نداء الأذان في المساجد.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
11:49 PM

لبنان.. "الأوقاف" تُقفل المساجد وتُعلق الصلوات الجماعية بسبب كورونا

دعت الجميع إلى الالتزام بهذا القرار بدءًا من صباح الخميس 7 يناير

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
0
936

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، إقفال جميع المساجد مؤقتًا في لبنان بدءًا من صباح يوم غدٍ الخميس 7 يناير.

ودعت الأوقاف الجميع إلى الالتزام بهذا القرار, ويستمر نداء الأذان في المساجد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,172
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,912
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,506
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,645

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة