لبنان.. "الأوقاف" تُقفل المساجد وتُعلق الصلوات الجماعية بسبب كورونا

دعت الجميع إلى الالتزام بهذا القرار بدءًا من صباح الخميس 7 يناير

أعلنت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، إقفال جميع المساجد مؤقتًا في لبنان بدءًا من صباح يوم غدٍ الخميس 7 يناير.

ودعت الأوقاف الجميع إلى الالتزام بهذا القرار, ويستمر نداء الأذان في المساجد.

