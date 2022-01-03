"التجارة" تستدعي 107 مركبات كيا كارنفال لخلل في باب السحب
يتسبّب في فتحه بشكل مفاجئ أثناء القيادة ويزيد خطر الإصابة
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 107 مركبات كيا كارنفال "Carnival" 2021 – 2022، لخلل في آلية فتح وقفل باب السحب الأيمن؛ قد يؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر الإصابة.
وطالبت الوزارة عبر حسابها بتويتر، المتضررين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر Reclls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
"التجارة" تستدعي 107 مركبات كيا كارنفال لخلل في باب السحب
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2022-01-03
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 107 مركبات كيا كارنفال "Carnival" 2021 – 2022، لخلل في آلية فتح وقفل باب السحب الأيمن؛ قد يؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر الإصابة.
وطالبت الوزارة عبر حسابها بتويتر، المتضررين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر Reclls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
12:07 PM
"التجارة" تستدعي 107 مركبات كيا كارنفال لخلل في باب السحب
يتسبّب في فتحه بشكل مفاجئ أثناء القيادة ويزيد خطر الإصابة
أعلنت وزارة التجارة استدعاء 107 مركبات كيا كارنفال "Carnival" 2021 – 2022، لخلل في آلية فتح وقفل باب السحب الأيمن؛ قد يؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر الإصابة.
وطالبت الوزارة عبر حسابها بتويتر، المتضررين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر Reclls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.