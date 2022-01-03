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"التجارة" تستدعي 107 مركبات كيا كارنفال لخلل في باب السحب

يتسبّب في فتحه بشكل مفاجئ أثناء القيادة ويزيد خطر الإصابة

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 107 مركبات كيا كارنفال "Carnival" 2021 – 2022، لخلل في آلية فتح وقفل باب السحب الأيمن؛ قد يؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر الإصابة.

وطالبت الوزارة عبر حسابها بتويتر، المتضررين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر Reclls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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"التجارة" تستدعي 107 مركبات كيا كارنفال لخلل في باب السحب
سبق

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 107 مركبات كيا كارنفال "Carnival" 2021 – 2022، لخلل في آلية فتح وقفل باب السحب الأيمن؛ قد يؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر الإصابة.

وطالبت الوزارة عبر حسابها بتويتر، المتضررين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر Reclls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
12:07 PM

"التجارة" تستدعي 107 مركبات كيا كارنفال لخلل في باب السحب

يتسبّب في فتحه بشكل مفاجئ أثناء القيادة ويزيد خطر الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة استدعاء 107 مركبات كيا كارنفال "Carnival" 2021 – 2022، لخلل في آلية فتح وقفل باب السحب الأيمن؛ قد يؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر الإصابة.

وطالبت الوزارة عبر حسابها بتويتر، المتضررين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر Reclls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,149
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,179
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,570

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