وطالبت الوزارة عبر حسابها بتويتر، المتضررين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر Reclls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 107 مركبات كيا كارنفال "Carnival" 2021 – 2022، لخلل في آلية فتح وقفل باب السحب الأيمن؛ قد يؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر الإصابة.

"التجارة" تستدعي 107 مركبات كيا كارنفال لخلل في باب السحب صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-03 أعلنت وزارة التجارة استدعاء 107 مركبات كيا كارنفال "Carnival" 2021 – 2022، لخلل في آلية فتح وقفل باب السحب الأيمن؛ قد يؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر الإصابة. وطالبت الوزارة عبر حسابها بتويتر، المتضررين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر Reclls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443 12:07 PM

"التجارة" تستدعي 107 مركبات كيا كارنفال لخلل في باب السحب يتسبّب في فتحه بشكل مفاجئ أثناء القيادة ويزيد خطر الإصابة





A A A





2 مشاركة

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 107 مركبات كيا كارنفال "Carnival" 2021 – 2022، لخلل في آلية فتح وقفل باب السحب الأيمن؛ قد يؤدي إلى فتح الباب بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر الإصابة.

وطالبت الوزارة عبر حسابها بتويتر، المتضررين بالتحقق من شمول رقم هيكل المركبة عبر Reclls.sa والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.