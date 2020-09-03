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6  مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة ونجران والرياض والمدينة المنورة وحائل).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكرت الهيئة أنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه متقدم للباحة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والسليل والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الأرصاد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6  مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة ونجران والرياض والمدينة المنورة وحائل).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكرت الهيئة أنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه متقدم للباحة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والسليل والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الأرصاد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
01:40 AM

6  مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة بين متقدمة وعادية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة ونجران والرياض والمدينة المنورة وحائل).

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه آخر لمكة المكرمة ذكرت الهيئة أنها تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.

وتشهد مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه متقدم للباحة ذكرت الأرصاد أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والسليل والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الهيئة منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والشملي والغزالة وحائل وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبّهت الأرصاد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة، وسُحبًا رعدية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

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