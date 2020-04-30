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جامعة الأمير سلطان: سنتخذ الإجراءات ولن نتهاون مع المغرد "المسيء"

تحقق جامعة الأمير سلطان، في تغريدة مسيئة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وتزعم أنها لأحد منسوبيها.
وأكدت الجامعة عبر حسابها في "تويتر"، أنها دائمًا تتابع وبشكل مستمر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ووفقًا لرسالتها التي أنشئت من أجلها، وهي التأهيل والتحصيل العلمي، فهي لم ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي أحد من منسوبيها يصدر منه قول أو سلوك قد يسيء إلى الدولة أو إلى المجتمع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الأمير سلطان: سنتخذ الإجراءات ولن نتهاون مع المغرد "المسيء"
سبق

تحقق جامعة الأمير سلطان، في تغريدة مسيئة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وتزعم أنها لأحد منسوبيها.
وأكدت الجامعة عبر حسابها في "تويتر"، أنها دائمًا تتابع وبشكل مستمر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ووفقًا لرسالتها التي أنشئت من أجلها، وهي التأهيل والتحصيل العلمي، فهي لم ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي أحد من منسوبيها يصدر منه قول أو سلوك قد يسيء إلى الدولة أو إلى المجتمع

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
12:36 AM

جامعة الأمير سلطان: سنتخذ الإجراءات ولن نتهاون مع المغرد "المسيء"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,307

تحقق جامعة الأمير سلطان، في تغريدة مسيئة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي وتزعم أنها لأحد منسوبيها.
وأكدت الجامعة عبر حسابها في "تويتر"، أنها دائمًا تتابع وبشكل مستمر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ووفقًا لرسالتها التي أنشئت من أجلها، وهي التأهيل والتحصيل العلمي، فهي لم ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي أحد من منسوبيها يصدر منه قول أو سلوك قد يسيء إلى الدولة أو إلى المجتمع

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