أمير الرياض ونائبه يطلعان على دور "سعي" في تأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة

نوّها بطاقاتهم الإيجابية التي يجب استثمارها لتنمية ونهضة الوطن

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم؛ رئيس مجلس إدارة "سعي" لتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة في سوق العمل، مرزوق بن عبدالله العتيبي، وأعضاء مجلس الإدارة، ومجموعة من مستفيدي برنامج رائد لتأهيل وتوظيف ذوي اضطراب طيف التوحد.



وقدم العتيبي نبذة عن الجمعية وما تقدمه من برامج وورش عمل ودورات تدريبية تسهم في تنمية المهارات الذاتية والاستقلالية والمهارات الإدراكية والمهارات الحسية، والمهارات العملية والوظيفية؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 في تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل لتقديم خدمات ذات جودة عالية لذوي اضطراب طيف التوحد، ولضمان حقوقهم الاجتماعية والتربوية والنفسية والإنسانية.



كما قدّم العتيبي شرحًا مفصلًا عن برنامج رائد لتأهيل وتوظيف ذي اضطراب طيف التوحد، وأهدافه وجهود الشباب العاملين عليه.



وأكد أمير المنطقة على طاقاتهم الإيجابية التي يجب استثمارها لتنمية ونهضة الوطن، منوهًا إلى دورهم الهام والأساسي.



من جهته اطلع نائب أمير الرياض على أهداف ورؤية الجمعية ونشاطاتها وخدماتها، واستمع إلى شرح مفصل عن برنامج رائد لتأهيل وتوظيف ذوي اضطراب طيف التوحّد وأهدافه.