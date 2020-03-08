حرصًا من "شركة طيبة للاستثمار" على سلامة منسوبيها، وفي إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، أصدر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح هبدان الهبدان يوم الأحد الموافق ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢٠ قرارًا بإيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتًا.
"طيبة للاستثمار" توقف العمل بنظام البصمة مؤقتًا
في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا
حرصًا من "شركة طيبة للاستثمار" على سلامة منسوبيها، وفي إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، أصدر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح هبدان الهبدان يوم الأحد الموافق ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢٠ قرارًا بإيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتًا.شركة طيبة للاستثمار نظام البصمة فيروس كورونا الجديد
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"طيبة للاستثمار" توقف العمل بنظام البصمة مؤقتًاصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-08
08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
11:26 PM
اخر تعديل
09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
10:51 AM
"طيبة للاستثمار" توقف العمل بنظام البصمة مؤقتًا
في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا
حرصًا من "شركة طيبة للاستثمار" على سلامة منسوبيها، وفي إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، أصدر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح هبدان الهبدان يوم الأحد الموافق ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢٠ قرارًا بإيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتًا.
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