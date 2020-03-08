حرصًا من "شركة طيبة للاستثمار" على سلامة منسوبيها، وفي إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، أصدر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح هبدان الهبدان يوم الأحد الموافق ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢٠ قرارًا بإيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتًا.

"طيبة للاستثمار" توقف العمل بنظام البصمة مؤقتًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-08 حرصًا من "شركة طيبة للاستثمار" على سلامة منسوبيها، وفي إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، أصدر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح هبدان الهبدان يوم الأحد الموافق ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢٠ قرارًا بإيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتًا.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 11:26 PM

اخر تعديل 09 مارس 2020 - 14 رجب 1441 10:51 AM

"طيبة للاستثمار" توقف العمل بنظام البصمة مؤقتًا في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا





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حرصًا من "شركة طيبة للاستثمار" على سلامة منسوبيها، وفي إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا، أصدر الرئيس التنفيذي للشركة المهندس صالح هبدان الهبدان يوم الأحد الموافق ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢٠ قرارًا بإيقاف العمل بنظام البصمة مؤقتًا.