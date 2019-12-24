انتهى بأزمة قلبية.. حب "الرائد" يتمكن من مشجع مصري لمدة 27 عاماً

إدارة النادي تحتضن عاشقها بموقف إنساني

كشف مشجع مصري عن موقف إنساني من قبل إدارة نادي الرائد السعودي بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تشجيعه للنادي في إحدى المباريات التي انتهت بخسارته.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "دورينا"، روى "عصام دروش" الحريص على تشجيع النادي منذ أكثر من 27 عاماً مع بداية عمله في جامعة القصيم، أن رئيس النادي فهد المطوع تكفل بكافة مصاريف علاجه بعدما علم بإصابته ونقله للمستشفى.

ودخل في حالة بكاء على الهواء قائلاً: "الأستاذ فهد عمل معايا واجب كبير جداً لأن مكنش معايا فلوس العلاج وهو عمل اللازم، وتبرع بـ5 آلاف ريال التكاليف"، إضافة لإقامته حفل تكريم في أحد الفنادق وإهدائه درعاً.

ووجه المواطن المصري الشكر لإدارة نادي الرائد، ورئيس مجلس الإدارة وبرنامج "دورينا" الذي أتاح له فرصة الحديث عن الموقف الإنساني معه أثناء مرضه.