النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انتهى بأزمة قلبية.. حب "الرائد" يتمكن من مشجع مصري لمدة 27 عاماً

إدارة النادي تحتضن عاشقها بموقف إنساني

كشف مشجع مصري عن موقف إنساني من قبل إدارة نادي الرائد السعودي بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تشجيعه للنادي في إحدى المباريات التي انتهت بخسارته.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "دورينا"، روى "عصام دروش" الحريص على تشجيع النادي منذ أكثر من 27 عاماً مع بداية عمله في جامعة القصيم، أن رئيس النادي فهد المطوع تكفل بكافة مصاريف علاجه بعدما علم بإصابته ونقله للمستشفى.

ودخل في حالة بكاء على الهواء قائلاً: "الأستاذ فهد عمل معايا واجب كبير جداً لأن مكنش معايا فلوس العلاج وهو عمل اللازم، وتبرع بـ5 آلاف ريال التكاليف"، إضافة لإقامته حفل تكريم في أحد الفنادق وإهدائه درعاً.

ووجه المواطن المصري الشكر لإدارة نادي الرائد، ورئيس مجلس الإدارة وبرنامج "دورينا" الذي أتاح له فرصة الحديث عن الموقف الإنساني معه أثناء مرضه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
انتهى بأزمة قلبية.. حب "الرائد" يتمكن من مشجع مصري لمدة 27 عاماً
سبق

كشف مشجع مصري عن موقف إنساني من قبل إدارة نادي الرائد السعودي بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تشجيعه للنادي في إحدى المباريات التي انتهت بخسارته.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "دورينا"، روى "عصام دروش" الحريص على تشجيع النادي منذ أكثر من 27 عاماً مع بداية عمله في جامعة القصيم، أن رئيس النادي فهد المطوع تكفل بكافة مصاريف علاجه بعدما علم بإصابته ونقله للمستشفى.

ودخل في حالة بكاء على الهواء قائلاً: "الأستاذ فهد عمل معايا واجب كبير جداً لأن مكنش معايا فلوس العلاج وهو عمل اللازم، وتبرع بـ5 آلاف ريال التكاليف"، إضافة لإقامته حفل تكريم في أحد الفنادق وإهدائه درعاً.

ووجه المواطن المصري الشكر لإدارة نادي الرائد، ورئيس مجلس الإدارة وبرنامج "دورينا" الذي أتاح له فرصة الحديث عن الموقف الإنساني معه أثناء مرضه.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
10:53 PM

انتهى بأزمة قلبية.. حب "الرائد" يتمكن من مشجع مصري لمدة 27 عاماً

إدارة النادي تحتضن عاشقها بموقف إنساني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
10,264

كشف مشجع مصري عن موقف إنساني من قبل إدارة نادي الرائد السعودي بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال تشجيعه للنادي في إحدى المباريات التي انتهت بخسارته.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "دورينا"، روى "عصام دروش" الحريص على تشجيع النادي منذ أكثر من 27 عاماً مع بداية عمله في جامعة القصيم، أن رئيس النادي فهد المطوع تكفل بكافة مصاريف علاجه بعدما علم بإصابته ونقله للمستشفى.

ودخل في حالة بكاء على الهواء قائلاً: "الأستاذ فهد عمل معايا واجب كبير جداً لأن مكنش معايا فلوس العلاج وهو عمل اللازم، وتبرع بـ5 آلاف ريال التكاليف"، إضافة لإقامته حفل تكريم في أحد الفنادق وإهدائه درعاً.

ووجه المواطن المصري الشكر لإدارة نادي الرائد، ورئيس مجلس الإدارة وبرنامج "دورينا" الذي أتاح له فرصة الحديث عن الموقف الإنساني معه أثناء مرضه.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,760
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,456
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,823
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,321

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة