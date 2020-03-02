"طرق أمانة مكة" لـ "سبق": مخطط 14 بالشرائع مدرج للتنفيذ بالعقود الجارية

جولة ميدانية رصدت شكاوى السكان وكشف غياب الطرق ومشاريع التصريف

تجاوبت أمانة العاصمة المقدّسة، ممثلة بإدارة الطرق، مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: ("سبق" ترصد معاناة سكان "مخطط 14" بالشرائع.. غياب البنى التحتية والعزلة هاجسهم".

وقالت إدارة الطرق في ردّها على استفسار شكوى أهالي الشرائع مخطط 14: "نفيدكم فيما يخص إدارة الطرق بأن مخطط 14 بحي الشرائع مدرج ضمن العقود الجارية لدينا وجارٍ استخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ الأعمال حسب الخطط والبرامج الزمنية للمشروع".

ورصدت عدسة "سبق"، عبر جولة ميدانية على مخطط 14 بالشرائع، معاناة السكان وغياب الطرق المؤدية إليهم؛ حيث لا يوجد سوى نفق مخصص لجريان سيول الأمطار، الأمر الذي يجعلهم معزولين، إضافة إلى غياب البنى التحتية من مشاريع تصريف السيول والترصيف والسفلتة وشبكات المياه والصرف الصحي.