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"سعود الطبية" تحتفي بالدفعة الأولى لبرنامج الإقامة في الصيدلة السريرية العامة

بحضور كبير لمشاركة الخريجين فرحتهم وحثهم على مزيد من الجهود

احتفلت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية- بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الإقامة في الصيدلة السريرية العامة، بحضور المدير التنفيذي المشارك للخدمات الصحية الدكتور إبراهيم العويضة، ومدير إدارة الخدمات الصيدلانية بالإنابة أماني البريكي، ومدير برنامج الإقامة السريرية العامة الدكتورة نورة المطيري.

وخلال كلمتها في الحفل، قدمت "البريكي" شكرها وتقديرها للإدارة التنفيذية المشاركة للخدمات الصحية، على رعايتها حفل تخرجهم ومشاركتهم فرحتهم بالتخرج؛ مشيرة إلى أن الحفل هو تتويج لسنوات من الجد والاجتهاد في طلب العلم.

ووجّهت "البريكي" رسالة للخريجين قائلة: نتطلع إلى عطائكم وبذلكم وقيامكم بالواجب لخدمة المرضى.

من جهتها استعرضت مديرة البرنامج الدكتورة نورة المطيري، نبذة عن البرنامج وأهميته، معبرة عن فخرها بكل الإنجازات التي تحققت بالمدينة من تطوير في برامجها وتحديثها لإمكانياتها؛ لتتمكن من تقديم أرقى الخدمات الطبية من خلال كوادر طبية متميزة.

وفي ختام الحفل، قدّم العويضة دروعًا تذكارية للخريجين.

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"سعود الطبية" تحتفي بالدفعة الأولى لبرنامج الإقامة في الصيدلة السريرية العامة
سبق

احتفلت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية- بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الإقامة في الصيدلة السريرية العامة، بحضور المدير التنفيذي المشارك للخدمات الصحية الدكتور إبراهيم العويضة، ومدير إدارة الخدمات الصيدلانية بالإنابة أماني البريكي، ومدير برنامج الإقامة السريرية العامة الدكتورة نورة المطيري.

وخلال كلمتها في الحفل، قدمت "البريكي" شكرها وتقديرها للإدارة التنفيذية المشاركة للخدمات الصحية، على رعايتها حفل تخرجهم ومشاركتهم فرحتهم بالتخرج؛ مشيرة إلى أن الحفل هو تتويج لسنوات من الجد والاجتهاد في طلب العلم.

ووجّهت "البريكي" رسالة للخريجين قائلة: نتطلع إلى عطائكم وبذلكم وقيامكم بالواجب لخدمة المرضى.

من جهتها استعرضت مديرة البرنامج الدكتورة نورة المطيري، نبذة عن البرنامج وأهميته، معبرة عن فخرها بكل الإنجازات التي تحققت بالمدينة من تطوير في برامجها وتحديثها لإمكانياتها؛ لتتمكن من تقديم أرقى الخدمات الطبية من خلال كوادر طبية متميزة.

وفي ختام الحفل، قدّم العويضة دروعًا تذكارية للخريجين.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
02:05 PM

"سعود الطبية" تحتفي بالدفعة الأولى لبرنامج الإقامة في الصيدلة السريرية العامة

بحضور كبير لمشاركة الخريجين فرحتهم وحثهم على مزيد من الجهود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في إدارة الخدمات الصيدلانية- بتخريج الدفعة الأولى من برنامج الإقامة في الصيدلة السريرية العامة، بحضور المدير التنفيذي المشارك للخدمات الصحية الدكتور إبراهيم العويضة، ومدير إدارة الخدمات الصيدلانية بالإنابة أماني البريكي، ومدير برنامج الإقامة السريرية العامة الدكتورة نورة المطيري.

وخلال كلمتها في الحفل، قدمت "البريكي" شكرها وتقديرها للإدارة التنفيذية المشاركة للخدمات الصحية، على رعايتها حفل تخرجهم ومشاركتهم فرحتهم بالتخرج؛ مشيرة إلى أن الحفل هو تتويج لسنوات من الجد والاجتهاد في طلب العلم.

ووجّهت "البريكي" رسالة للخريجين قائلة: نتطلع إلى عطائكم وبذلكم وقيامكم بالواجب لخدمة المرضى.

من جهتها استعرضت مديرة البرنامج الدكتورة نورة المطيري، نبذة عن البرنامج وأهميته، معبرة عن فخرها بكل الإنجازات التي تحققت بالمدينة من تطوير في برامجها وتحديثها لإمكانياتها؛ لتتمكن من تقديم أرقى الخدمات الطبية من خلال كوادر طبية متميزة.

وفي ختام الحفل، قدّم العويضة دروعًا تذكارية للخريجين.

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