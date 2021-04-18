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مهلة أخيرة.. "واتساب" يقطع الاتصال عن بعض مستخدميه منتصف مايو

تقليص بعض المهام للأشخاص الذين لا يقبلون بتحديثات النظام الجديد

قرّر تطبيق واتساب تقليص خدمات موقع التراسل الفوري للأشخاص الذين لا يقبلون بتحديثات النظام الجديد.

ومدّد التطبيق فترة قبول تعديلاته حتى 15 مايو، بحسب ما نشر موقع التطبيق.

وجاء في المنشور: "حتى يكون لديك الوقت الكافي للتعرُّف على التغييرات بوتيرة مناسبة لك، قمنا بتمديد الموعد النهائي لاعتمادها حتى 15 مايو".


وفي حال رفض المستخدم القواعد الجديدة، فلن يتم حذف حسابه، وفق سبوتنيك عربي، لكن الكثير من الميزات ستكون محدودة للغاية، حيث لن يتمكن المستخدم من قراءة الرسائل وإرسالها مع الحفاظ على المكالمات وبعض الإشعارات.

ويعرض التطبيق على مستخدميه قبول الشروط الجديدة أو حذف الرسائل السابقة وغيرها من الميزات.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مهلة أخيرة.. "واتساب" يقطع الاتصال عن بعض مستخدميه منتصف مايو
سبق

قرّر تطبيق واتساب تقليص خدمات موقع التراسل الفوري للأشخاص الذين لا يقبلون بتحديثات النظام الجديد.

ومدّد التطبيق فترة قبول تعديلاته حتى 15 مايو، بحسب ما نشر موقع التطبيق.

وجاء في المنشور: "حتى يكون لديك الوقت الكافي للتعرُّف على التغييرات بوتيرة مناسبة لك، قمنا بتمديد الموعد النهائي لاعتمادها حتى 15 مايو".


وفي حال رفض المستخدم القواعد الجديدة، فلن يتم حذف حسابه، وفق سبوتنيك عربي، لكن الكثير من الميزات ستكون محدودة للغاية، حيث لن يتمكن المستخدم من قراءة الرسائل وإرسالها مع الحفاظ على المكالمات وبعض الإشعارات.

ويعرض التطبيق على مستخدميه قبول الشروط الجديدة أو حذف الرسائل السابقة وغيرها من الميزات.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
01:37 PM

مهلة أخيرة.. "واتساب" يقطع الاتصال عن بعض مستخدميه منتصف مايو

تقليص بعض المهام للأشخاص الذين لا يقبلون بتحديثات النظام الجديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,549

قرّر تطبيق واتساب تقليص خدمات موقع التراسل الفوري للأشخاص الذين لا يقبلون بتحديثات النظام الجديد.

ومدّد التطبيق فترة قبول تعديلاته حتى 15 مايو، بحسب ما نشر موقع التطبيق.

وجاء في المنشور: "حتى يكون لديك الوقت الكافي للتعرُّف على التغييرات بوتيرة مناسبة لك، قمنا بتمديد الموعد النهائي لاعتمادها حتى 15 مايو".


وفي حال رفض المستخدم القواعد الجديدة، فلن يتم حذف حسابه، وفق سبوتنيك عربي، لكن الكثير من الميزات ستكون محدودة للغاية، حيث لن يتمكن المستخدم من قراءة الرسائل وإرسالها مع الحفاظ على المكالمات وبعض الإشعارات.

ويعرض التطبيق على مستخدميه قبول الشروط الجديدة أو حذف الرسائل السابقة وغيرها من الميزات.

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