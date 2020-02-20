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كوريا الجنوبية تعلن أول وفاة بـ"كورونا"

ارتفاع عدد المصابين إلى 104 أشخاص

أعلنت كوريا الجنوبية أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد و22 إصابة جديدة.

وبحسب وكالة "رويترز"؛ فقد ارتفع العدد الكلي للمصابين، إلى 104 أشخاص.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الوفاة على وجه التحديد.

ووقعت معظم حالات الإصابة الجديدة في مدينة دايجو؛ حيث حضر شخص مصاب بالفيروس قداسًا في كنسية وزار مستشفى قبل تأكيد إصابته.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تعلن أول وفاة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت كوريا الجنوبية أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد و22 إصابة جديدة.

وبحسب وكالة "رويترز"؛ فقد ارتفع العدد الكلي للمصابين، إلى 104 أشخاص.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الوفاة على وجه التحديد.

ووقعت معظم حالات الإصابة الجديدة في مدينة دايجو؛ حيث حضر شخص مصاب بالفيروس قداسًا في كنسية وزار مستشفى قبل تأكيد إصابته.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
01:09 PM

كوريا الجنوبية تعلن أول وفاة بـ"كورونا"

ارتفاع عدد المصابين إلى 104 أشخاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت كوريا الجنوبية أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد و22 إصابة جديدة.

وبحسب وكالة "رويترز"؛ فقد ارتفع العدد الكلي للمصابين، إلى 104 أشخاص.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الوفاة على وجه التحديد.

ووقعت معظم حالات الإصابة الجديدة في مدينة دايجو؛ حيث حضر شخص مصاب بالفيروس قداسًا في كنسية وزار مستشفى قبل تأكيد إصابته.

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