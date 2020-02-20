ووقعت معظم حالات الإصابة الجديدة في مدينة دايجو؛ حيث حضر شخص مصاب بالفيروس قداسًا في كنسية وزار مستشفى قبل تأكيد إصابته.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الوفاة على وجه التحديد.

وبحسب وكالة "رويترز"؛ فقد ارتفع العدد الكلي للمصابين، إلى 104 أشخاص.

كوريا الجنوبية تعلن أول وفاة بـ"كورونا" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-20 أعلنت كوريا الجنوبية أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد و22 إصابة جديدة. وبحسب وكالة "رويترز"؛ فقد ارتفع العدد الكلي للمصابين، إلى 104 أشخاص. وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الوفاة على وجه التحديد. ووقعت معظم حالات الإصابة الجديدة في مدينة دايجو؛ حيث حضر شخص مصاب بالفيروس قداسًا في كنسية وزار مستشفى قبل تأكيد إصابته.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441 01:09 PM

كوريا الجنوبية تعلن أول وفاة بـ"كورونا" ارتفاع عدد المصابين إلى 104 أشخاص





A A A





2 مشاركة

أعلنت كوريا الجنوبية أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد و22 إصابة جديدة.

وبحسب وكالة "رويترز"؛ فقد ارتفع العدد الكلي للمصابين، إلى 104 أشخاص.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان: إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الوفاة على وجه التحديد.

ووقعت معظم حالات الإصابة الجديدة في مدينة دايجو؛ حيث حضر شخص مصاب بالفيروس قداسًا في كنسية وزار مستشفى قبل تأكيد إصابته.