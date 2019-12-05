النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ندوة متخصصة عن المدارس التراثية في الأحساء

ضمن برامج النادي الأدبي بمعرض الكتاب ٢٠١٩

عُقدت، الأربعاء، ندوة متخصصة عن المدارس التراثية في الأحساء، تحدث فيها الدكتور عبدالرحيم بن يوسف آل الشيخ مبارك، والدكتور زيد بن صالح أبو الحاج، وأدارها رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الملك فيصل الدكتور دايل بن علي الخالدي.

جاء ذلك ضمن برامج نادي الأحساء الأدبي، ضيف شرف معرض الكتاب ٢٠١٩ المنعقد حاليًّا في بهو عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل.

وحظيت الندوة بحضور كبير من رواد المعرض وطلاب وطالبات الدراسات العليا والبكالوريوس في شعبتَي التاريخ والسياحة والآثار بكلية الآداب.

وأتت استكمالًا لبرامج أدبي الأحساء التي ينفذها النادي ضمن برامج معرض الكتاب ٢٠١٩ الثقافية، وفي نهاية الندوة أجاب المتحدثون عن استفسارات ومداخلات الحضور، ثم كرم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري المشاركين في الندوة.

نادي الأحساء الأدبي معرض الكتاب ٢٠١٩

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
ندوة متخصصة عن المدارس التراثية في الأحساء
سبق

عُقدت، الأربعاء، ندوة متخصصة عن المدارس التراثية في الأحساء، تحدث فيها الدكتور عبدالرحيم بن يوسف آل الشيخ مبارك، والدكتور زيد بن صالح أبو الحاج، وأدارها رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الملك فيصل الدكتور دايل بن علي الخالدي.

جاء ذلك ضمن برامج نادي الأحساء الأدبي، ضيف شرف معرض الكتاب ٢٠١٩ المنعقد حاليًّا في بهو عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل.

وحظيت الندوة بحضور كبير من رواد المعرض وطلاب وطالبات الدراسات العليا والبكالوريوس في شعبتَي التاريخ والسياحة والآثار بكلية الآداب.

وأتت استكمالًا لبرامج أدبي الأحساء التي ينفذها النادي ضمن برامج معرض الكتاب ٢٠١٩ الثقافية، وفي نهاية الندوة أجاب المتحدثون عن استفسارات ومداخلات الحضور، ثم كرم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري المشاركين في الندوة.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
07:04 PM

ندوة متخصصة عن المدارس التراثية في الأحساء

ضمن برامج النادي الأدبي بمعرض الكتاب ٢٠١٩

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
0
32

عُقدت، الأربعاء، ندوة متخصصة عن المدارس التراثية في الأحساء، تحدث فيها الدكتور عبدالرحيم بن يوسف آل الشيخ مبارك، والدكتور زيد بن صالح أبو الحاج، وأدارها رئيس قسم الدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة الملك فيصل الدكتور دايل بن علي الخالدي.

جاء ذلك ضمن برامج نادي الأحساء الأدبي، ضيف شرف معرض الكتاب ٢٠١٩ المنعقد حاليًّا في بهو عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك فيصل.

وحظيت الندوة بحضور كبير من رواد المعرض وطلاب وطالبات الدراسات العليا والبكالوريوس في شعبتَي التاريخ والسياحة والآثار بكلية الآداب.

وأتت استكمالًا لبرامج أدبي الأحساء التي ينفذها النادي ضمن برامج معرض الكتاب ٢٠١٩ الثقافية، وفي نهاية الندوة أجاب المتحدثون عن استفسارات ومداخلات الحضور، ثم كرم رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري المشاركين في الندوة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,661
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,934
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,265
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,683

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب
دموع الثقافة

دموع الثقافة

ساير المنيعي
خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

خمسة أعوام.. إنجازات لقائد همام

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة