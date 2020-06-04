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بريطانيا تستضيف أعمال القمة العالمية للقاحات

بمشاركة رؤساء وممثلين عن أكثر من 50 دولة

انطلقت، اليوم، أعمال القمة العالمية للقاحات التي تستضيفيها الحكومة البريطانية عبر الإنترنت بمشاركة رؤساء وممثلين عن أكثر من 50 دولة.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان بمناسبة انطلاق القمة جميع دول العالم إلى الانضمام لتحالف اللقاحات الذي يهدف لإنقاذ الأرواح ويطلق حقبة جديدة من التعاون الدولي في قطاع الصحة.

ويأمل التحالف من خلال القمة إلى جمع 7.4 مليارات دولار لمواصلة حملات التلقيح العالمية التي أثر عليها انتشار فيروس كورونا المستجد مثل أمراض الحصبة وشلل الأطفال والتيفوئيد.

وستتيح القمة إطلاق دعوات تمويل لشراء وإنتاج لقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وكذلك دعم توزيعه في الدول النامية.

فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تستضيف أعمال القمة العالمية للقاحات
سبق

انطلقت، اليوم، أعمال القمة العالمية للقاحات التي تستضيفيها الحكومة البريطانية عبر الإنترنت بمشاركة رؤساء وممثلين عن أكثر من 50 دولة.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان بمناسبة انطلاق القمة جميع دول العالم إلى الانضمام لتحالف اللقاحات الذي يهدف لإنقاذ الأرواح ويطلق حقبة جديدة من التعاون الدولي في قطاع الصحة.

ويأمل التحالف من خلال القمة إلى جمع 7.4 مليارات دولار لمواصلة حملات التلقيح العالمية التي أثر عليها انتشار فيروس كورونا المستجد مثل أمراض الحصبة وشلل الأطفال والتيفوئيد.

وستتيح القمة إطلاق دعوات تمويل لشراء وإنتاج لقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وكذلك دعم توزيعه في الدول النامية.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
05:57 PM

بريطانيا تستضيف أعمال القمة العالمية للقاحات

بمشاركة رؤساء وممثلين عن أكثر من 50 دولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت، اليوم، أعمال القمة العالمية للقاحات التي تستضيفيها الحكومة البريطانية عبر الإنترنت بمشاركة رؤساء وممثلين عن أكثر من 50 دولة.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان بمناسبة انطلاق القمة جميع دول العالم إلى الانضمام لتحالف اللقاحات الذي يهدف لإنقاذ الأرواح ويطلق حقبة جديدة من التعاون الدولي في قطاع الصحة.

ويأمل التحالف من خلال القمة إلى جمع 7.4 مليارات دولار لمواصلة حملات التلقيح العالمية التي أثر عليها انتشار فيروس كورونا المستجد مثل أمراض الحصبة وشلل الأطفال والتيفوئيد.

وستتيح القمة إطلاق دعوات تمويل لشراء وإنتاج لقاح ضد وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، وكذلك دعم توزيعه في الدول النامية.

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