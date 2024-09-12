"كورونا" ينهي حياة خال "بشار الأسد"

محمد مخلوف "أبو رامي" تقلّد عدة مناصب

توفي خال الرئيس السوري محمد مخلوف "أبو رامي"، في مشفى الأسد الجامعي بدمشق، بعد معاناة مع فيروس كورونا.

وبحسب "روسيا اليوم"، فقد نعت أسرة "مخلوف" عميدها "محمد"، وهو والد رجل الأعمال المعروف "رامي" الذي كان حتى ما قبل أشهر أقوى وأبرز رجال الأعمال في سوريا.

ويعتبر "محمد" هو شقيق أنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الرئيس الحالي "بشار"، وقد تقلّد عددًا من المناصب في حياته، منها إدارته لأهم المؤسسات الاقتصادية المهمة في البلاد؛ إذ كان مديرًا لمؤسسة التبغ، وبعدها كان مديرًا للمصرف العقاري.