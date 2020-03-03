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اليمن.. هروب أول مصاب بكورونا من المستشفى

بعد تجهيز غرفة حجْرٍ صِحي بأكبر مشفى بحضرموت

ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الشاب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عَمِد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له.

ووفق "روسيا اليوم"، كانت أنباء قد انتشرت يوم أمس الاثنين عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمكلا، بعد خضوع شخصٍ للفحص في مستشفى البرج؛ حيث تأكدت إصابته بالفيروس؛ مشيرة إلى أن الحالة تعود لشاب عائد من إحدى الدول دون تحديدها.

وقالت المصادر إنه وبعد أن أثبتت نتائج الفحص الإصابة بالفيروس تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء (أكبر مستشفيات حضرموت) ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له؛ إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك.

ونفت مصادر مطّلعة بمستشفى ابن سيناء العام بالمكلا، الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي اليمنية.

كما نفَت مصادر مطلعة كل تلك الأنباء؛ مؤكدة أن ما يجري يسبّب القلق للناس، وأن الأمور في المكلا بخير ولم يتم الكشف عن أي حالة مؤكدة؛ مشيرة إلى أن مكتب وزارة الصحة بالمكلا سوف يقوم بالإعلان رسميًّا في حال وجود أي حالة إصابة بكورونا.

اليمن فيروس كورونا الجديد

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اليمن.. هروب أول مصاب بكورونا من المستشفى
سبق

ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الشاب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عَمِد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له.

ووفق "روسيا اليوم"، كانت أنباء قد انتشرت يوم أمس الاثنين عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمكلا، بعد خضوع شخصٍ للفحص في مستشفى البرج؛ حيث تأكدت إصابته بالفيروس؛ مشيرة إلى أن الحالة تعود لشاب عائد من إحدى الدول دون تحديدها.

وقالت المصادر إنه وبعد أن أثبتت نتائج الفحص الإصابة بالفيروس تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء (أكبر مستشفيات حضرموت) ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له؛ إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك.

ونفت مصادر مطّلعة بمستشفى ابن سيناء العام بالمكلا، الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي اليمنية.

كما نفَت مصادر مطلعة كل تلك الأنباء؛ مؤكدة أن ما يجري يسبّب القلق للناس، وأن الأمور في المكلا بخير ولم يتم الكشف عن أي حالة مؤكدة؛ مشيرة إلى أن مكتب وزارة الصحة بالمكلا سوف يقوم بالإعلان رسميًّا في حال وجود أي حالة إصابة بكورونا.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
10:39 AM

اليمن.. هروب أول مصاب بكورونا من المستشفى

بعد تجهيز غرفة حجْرٍ صِحي بأكبر مشفى بحضرموت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الشاب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عَمِد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له.

ووفق "روسيا اليوم"، كانت أنباء قد انتشرت يوم أمس الاثنين عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمكلا، بعد خضوع شخصٍ للفحص في مستشفى البرج؛ حيث تأكدت إصابته بالفيروس؛ مشيرة إلى أن الحالة تعود لشاب عائد من إحدى الدول دون تحديدها.

وقالت المصادر إنه وبعد أن أثبتت نتائج الفحص الإصابة بالفيروس تم إبلاغ مستشفى ابن سيناء (أكبر مستشفيات حضرموت) ليتم تجهيز غرفة حجر صحي له؛ إلا أن السلطات الصحية فوجئت بالشاب يلوذ بالفرار قبل أن يتم نقله إلى هناك.

ونفت مصادر مطّلعة بمستشفى ابن سيناء العام بالمكلا، الأنباء التي تحدثت عن ظهور حالة إصابة ثانية بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضي اليمنية.

كما نفَت مصادر مطلعة كل تلك الأنباء؛ مؤكدة أن ما يجري يسبّب القلق للناس، وأن الأمور في المكلا بخير ولم يتم الكشف عن أي حالة مؤكدة؛ مشيرة إلى أن مكتب وزارة الصحة بالمكلا سوف يقوم بالإعلان رسميًّا في حال وجود أي حالة إصابة بكورونا.

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