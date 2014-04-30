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"التدريب التقني" تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح المرابطين على الحد الجنوبي

تستمر ليومين وشهدت توافد العديد من مسؤولي ومنسوبي المؤسسة

انطلقت اليوم في ديوان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي لدعم البنك، ولصالح الجنود المرابطين في الحدود الجنوبية.

تستمر الحملة لمدة يومين، وشهدت توافد العديد من مسؤولي ومنسوبي المؤسسة يتقدمهم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأكد رئيس الطاقم الطبي للحملة، منصور الجربوع، على أن إجراءات التبرع خضعت للشروط المطلوبة للتبرع بالدم، حيث تم إجراء الكشف الطبي للمتقدمين للتبرع، والتأكد من قدرتهم على التبرع ثم تعبئة البيانات اللازمة والمعلومات الشخصية، ويتطلب خلو المتبرع من أي أمراض وقدرته على التبرع.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص المؤسسة على المشاركة الفعالة في المبادرات الإنسانية والوطنية، ولما لهذه الحملة من أهمية إنسانية نبيلة تتعلق بإنقاذ حياة الآخرين، وأهمية وطنية لدعم الجنود المرابطين على حدود الوطن ولاستشعار الواجب الوطني تجاههم، إضافة إلى فوائدها الصحية على المتبرع نفسه.

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"التدريب التقني" تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح المرابطين على الحد الجنوبي
سبق

انطلقت اليوم في ديوان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي لدعم البنك، ولصالح الجنود المرابطين في الحدود الجنوبية.

تستمر الحملة لمدة يومين، وشهدت توافد العديد من مسؤولي ومنسوبي المؤسسة يتقدمهم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأكد رئيس الطاقم الطبي للحملة، منصور الجربوع، على أن إجراءات التبرع خضعت للشروط المطلوبة للتبرع بالدم، حيث تم إجراء الكشف الطبي للمتقدمين للتبرع، والتأكد من قدرتهم على التبرع ثم تعبئة البيانات اللازمة والمعلومات الشخصية، ويتطلب خلو المتبرع من أي أمراض وقدرته على التبرع.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص المؤسسة على المشاركة الفعالة في المبادرات الإنسانية والوطنية، ولما لهذه الحملة من أهمية إنسانية نبيلة تتعلق بإنقاذ حياة الآخرين، وأهمية وطنية لدعم الجنود المرابطين على حدود الوطن ولاستشعار الواجب الوطني تجاههم، إضافة إلى فوائدها الصحية على المتبرع نفسه.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439
03:06 PM

"التدريب التقني" تطلق حملة للتبرع بالدم لصالح المرابطين على الحد الجنوبي

تستمر ليومين وشهدت توافد العديد من مسؤولي ومنسوبي المؤسسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت اليوم في ديوان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني حملة التبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي لدعم البنك، ولصالح الجنود المرابطين في الحدود الجنوبية.

تستمر الحملة لمدة يومين، وشهدت توافد العديد من مسؤولي ومنسوبي المؤسسة يتقدمهم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

وأكد رئيس الطاقم الطبي للحملة، منصور الجربوع، على أن إجراءات التبرع خضعت للشروط المطلوبة للتبرع بالدم، حيث تم إجراء الكشف الطبي للمتقدمين للتبرع، والتأكد من قدرتهم على التبرع ثم تعبئة البيانات اللازمة والمعلومات الشخصية، ويتطلب خلو المتبرع من أي أمراض وقدرته على التبرع.

وتأتي هذه الحملة في إطار حرص المؤسسة على المشاركة الفعالة في المبادرات الإنسانية والوطنية، ولما لهذه الحملة من أهمية إنسانية نبيلة تتعلق بإنقاذ حياة الآخرين، وأهمية وطنية لدعم الجنود المرابطين على حدود الوطن ولاستشعار الواجب الوطني تجاههم، إضافة إلى فوائدها الصحية على المتبرع نفسه.

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