وقالت الهيئة: الحالة بدأت التاسعة والربع صباحاً، وتستمر للسابعة مساء السبت، وتشمل في منطقة الرياض: الدوادمي، والرياض، والخرج، والأجزاء المجاورة، وفي عسير تشمل: بيشة، وتثليث، والأجزاء المجاورة، وفي المنطقة الشرقية، تشمل: الأحساء والقيصومة وحفر الباطن.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، 3 تنبيهات لمناطق: الرياض، وعسير، والشرقية، وذلك من حالة استمرار تدني الرؤية بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

بينها العاصمة .. 3 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-01-19 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، 3 تنبيهات لمناطق: الرياض، وعسير، والشرقية، وذلك من حالة استمرار تدني الرؤية بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة. وقالت الهيئة: الحالة بدأت التاسعة والربع صباحاً، وتستمر للسابعة مساء السبت، وتشمل في منطقة الرياض: الدوادمي، والرياض، والخرج، والأجزاء المجاورة، وفي عسير تشمل: بيشة، وتثليث، والأجزاء المجاورة، وفي المنطقة الشرقية، تشمل: الأحساء والقيصومة وحفر الباطن.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440 11:49 AM

بينها العاصمة .. 3 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد" قالت: حالة مناخية بدأت صباحاً وتستمر للسابعة مساءً





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، 3 تنبيهات لمناطق: الرياض، وعسير، والشرقية، وذلك من حالة استمرار تدني الرؤية بسبب العوالق الترابية والأتربة المُثارة.

وقالت الهيئة: الحالة بدأت التاسعة والربع صباحاً، وتستمر للسابعة مساء السبت، وتشمل في منطقة الرياض: الدوادمي، والرياض، والخرج، والأجزاء المجاورة، وفي عسير تشمل: بيشة، وتثليث، والأجزاء المجاورة، وفي المنطقة الشرقية، تشمل: الأحساء والقيصومة وحفر الباطن.