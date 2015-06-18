النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشؤون الإسلامية" تنظم ملتقى دين الوسطية والاعتدال في مسجد قباء بالمدينة المنورة

خلال المدة من 17 وحتى 19 من شهر شوال ويشارك فيه عدد من الداعيات

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، ممثلاً بإدارة التوعية الفكرية، ملتقى دين الوسطية والاعتدال، خلال المدة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من شهر شوال ١٤٤٠هـ، يشارك فيه عدد من الداعيات في مسجد قباء.

ففي اليوم الأول تدير الجلسة الدكتورة سلطانة آل الشيخ، تحت عنوان "أمة وسطا"، حيث تلقي الدكتورة بركة الطلحي المحور الأول بعنوان "الوسطية وأثرها في صيانة الفكر"، وتلقي المحور الثاني الدكتورة عزيزة الصاعدي بعنوان "العلم الشرعي وأثره في الأمن"، وتدير الجلسة الثانية الأستاذة هدى العمري تحت عنوان "الأمن والإيمان"، وتلقي المحور الأول الأستاذة لمياء القزلان بعنوان "خطر البدع على الأمن"، أما المحور الثاني فتلقيه الأستاذة عائشة القحطاني بعنوان "تأثير وسائل الإعلام على الأمن الفكري".

وتدير الجلسة الأولى في ثاني أيام الملتقى الأستاذة صباح الجامي، تحت عنوان "الحق المبين"، وتلقي المحور الأول الأستاذة زينب القصير بعنوان "قل آمنت بالله ثم استقم"، وتلقي المحور الثاني الأستاذة إيمان الشلفان بعنوان "أسباب الثبات على الدين"، أما الجلسة الثانية فتديرها الدكتورة عزيزة الصاعدي تحت عنوان "على الصراط"، وتلقي المحور الأول فيها الأستاذة لمياء القزلان بعنوان "وجوب لزوم السنة"، وتلقي المحور الثاني الدكتورة مريم باقزي بعنوان "موقف المسلم عند وقوع الفتن".

ويختتم الملتقى في اليوم الثالث حيث تدير الجلسة الأولى الدكتورة عزيزة الصاعدي، تحت عنوان "التربية والتقنية"، وتلقي المحور الأول الدكتورة سلطانة آل الشيخ بعنوان "عناية الإسلام بالفكر"، وتلقي المحور الثاني الدكتورة بركة الطلحي بعنوان "تربية النشء على الوسطية"، وتدير الجلسة الثانية الدكتورة بركة الطلحي تحت عنوان "العواصم"، وتلقي المحور الأول الدكتورة مريم باقزي بعنوان "وصية مودع: عليكم بسنتي"، وتلقي المحور الثاني الأستاذة إيمان الشلفان بعنوان "أثر السنة في تحقيق الوسطية".

الجدير بالذكر، أنه سيقام معرض للكتب والمنشورات على هامش الملتقى، وسيتم السحب على جوائز عينية.

ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، استمراراً لنهج هذه الدولة المباركة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصير الناس بأمور دينهم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الشؤون الإسلامية" تنظم ملتقى دين الوسطية والاعتدال في مسجد قباء بالمدينة المنورة
سبق

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، ممثلاً بإدارة التوعية الفكرية، ملتقى دين الوسطية والاعتدال، خلال المدة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من شهر شوال ١٤٤٠هـ، يشارك فيه عدد من الداعيات في مسجد قباء.

ففي اليوم الأول تدير الجلسة الدكتورة سلطانة آل الشيخ، تحت عنوان "أمة وسطا"، حيث تلقي الدكتورة بركة الطلحي المحور الأول بعنوان "الوسطية وأثرها في صيانة الفكر"، وتلقي المحور الثاني الدكتورة عزيزة الصاعدي بعنوان "العلم الشرعي وأثره في الأمن"، وتدير الجلسة الثانية الأستاذة هدى العمري تحت عنوان "الأمن والإيمان"، وتلقي المحور الأول الأستاذة لمياء القزلان بعنوان "خطر البدع على الأمن"، أما المحور الثاني فتلقيه الأستاذة عائشة القحطاني بعنوان "تأثير وسائل الإعلام على الأمن الفكري".

وتدير الجلسة الأولى في ثاني أيام الملتقى الأستاذة صباح الجامي، تحت عنوان "الحق المبين"، وتلقي المحور الأول الأستاذة زينب القصير بعنوان "قل آمنت بالله ثم استقم"، وتلقي المحور الثاني الأستاذة إيمان الشلفان بعنوان "أسباب الثبات على الدين"، أما الجلسة الثانية فتديرها الدكتورة عزيزة الصاعدي تحت عنوان "على الصراط"، وتلقي المحور الأول فيها الأستاذة لمياء القزلان بعنوان "وجوب لزوم السنة"، وتلقي المحور الثاني الدكتورة مريم باقزي بعنوان "موقف المسلم عند وقوع الفتن".

ويختتم الملتقى في اليوم الثالث حيث تدير الجلسة الأولى الدكتورة عزيزة الصاعدي، تحت عنوان "التربية والتقنية"، وتلقي المحور الأول الدكتورة سلطانة آل الشيخ بعنوان "عناية الإسلام بالفكر"، وتلقي المحور الثاني الدكتورة بركة الطلحي بعنوان "تربية النشء على الوسطية"، وتدير الجلسة الثانية الدكتورة بركة الطلحي تحت عنوان "العواصم"، وتلقي المحور الأول الدكتورة مريم باقزي بعنوان "وصية مودع: عليكم بسنتي"، وتلقي المحور الثاني الأستاذة إيمان الشلفان بعنوان "أثر السنة في تحقيق الوسطية".

الجدير بالذكر، أنه سيقام معرض للكتب والمنشورات على هامش الملتقى، وسيتم السحب على جوائز عينية.

ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، استمراراً لنهج هذه الدولة المباركة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصير الناس بأمور دينهم.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
01:38 AM

"الشؤون الإسلامية" تنظم ملتقى دين الوسطية والاعتدال في مسجد قباء بالمدينة المنورة

خلال المدة من 17 وحتى 19 من شهر شوال ويشارك فيه عدد من الداعيات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
0
61

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، ممثلاً بإدارة التوعية الفكرية، ملتقى دين الوسطية والاعتدال، خلال المدة من السابع عشر وحتى التاسع عشر من شهر شوال ١٤٤٠هـ، يشارك فيه عدد من الداعيات في مسجد قباء.

ففي اليوم الأول تدير الجلسة الدكتورة سلطانة آل الشيخ، تحت عنوان "أمة وسطا"، حيث تلقي الدكتورة بركة الطلحي المحور الأول بعنوان "الوسطية وأثرها في صيانة الفكر"، وتلقي المحور الثاني الدكتورة عزيزة الصاعدي بعنوان "العلم الشرعي وأثره في الأمن"، وتدير الجلسة الثانية الأستاذة هدى العمري تحت عنوان "الأمن والإيمان"، وتلقي المحور الأول الأستاذة لمياء القزلان بعنوان "خطر البدع على الأمن"، أما المحور الثاني فتلقيه الأستاذة عائشة القحطاني بعنوان "تأثير وسائل الإعلام على الأمن الفكري".

وتدير الجلسة الأولى في ثاني أيام الملتقى الأستاذة صباح الجامي، تحت عنوان "الحق المبين"، وتلقي المحور الأول الأستاذة زينب القصير بعنوان "قل آمنت بالله ثم استقم"، وتلقي المحور الثاني الأستاذة إيمان الشلفان بعنوان "أسباب الثبات على الدين"، أما الجلسة الثانية فتديرها الدكتورة عزيزة الصاعدي تحت عنوان "على الصراط"، وتلقي المحور الأول فيها الأستاذة لمياء القزلان بعنوان "وجوب لزوم السنة"، وتلقي المحور الثاني الدكتورة مريم باقزي بعنوان "موقف المسلم عند وقوع الفتن".

ويختتم الملتقى في اليوم الثالث حيث تدير الجلسة الأولى الدكتورة عزيزة الصاعدي، تحت عنوان "التربية والتقنية"، وتلقي المحور الأول الدكتورة سلطانة آل الشيخ بعنوان "عناية الإسلام بالفكر"، وتلقي المحور الثاني الدكتورة بركة الطلحي بعنوان "تربية النشء على الوسطية"، وتدير الجلسة الثانية الدكتورة بركة الطلحي تحت عنوان "العواصم"، وتلقي المحور الأول الدكتورة مريم باقزي بعنوان "وصية مودع: عليكم بسنتي"، وتلقي المحور الثاني الأستاذة إيمان الشلفان بعنوان "أثر السنة في تحقيق الوسطية".

الجدير بالذكر، أنه سيقام معرض للكتب والمنشورات على هامش الملتقى، وسيتم السحب على جوائز عينية.

ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة، استمراراً لنهج هذه الدولة المباركة في الدعوة إلى الله، ونشر العلم النافع من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصير الناس بأمور دينهم.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,877
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,671
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,505
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,550

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة