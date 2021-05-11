واتساب: لن نلغي تنشيط حسابات الأفراد الذين لا يرغبون تبنّي تحديثات الخصوصية

قالت الشركة: سنبدأ الحدّ بشكل تدريجي من الوظائف التي نقدّمها لهؤلاء المستخدمين

أكد تطبيق المراسلة التابع لـ"فيسبوك" "واتساب" أنه لن يحذف أو يلغي تنشيط حسابات الأفراد الذين لا يرغبون في تبنّي تحديثات الخصوصية التي بصدد تطبيقها في نهاية الأسبوع الجاري.

ورغم ذلك أكّد التطبيق أنه سيبدأ الحد بشكل تدريجي من الوظائف التي يقدمها للمستخدمين الذين يرفضون التحديثات المقررة في الخامس عشر من مايو، وذلك حتى يقبلوا بسياسة الخصوصية الجديدة، بحسب موقع "إنجدجت".

وشدّد "واتساب" على أن العملاء سيتمكّنون من استخدام التطبيق لعدة أسابيع بعد تفعيل التحديثات قبل أن يبدأ في إرسال إشعارات بصورة مستمرة لقبول سياسية الخصوصية؛ لأنه في حالة عدم التحديث سيتم خفض الوظائف التي يوفرها للمستخدمين.

وأضاف: "في البداية ستفقد إمكانية الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة بك، وستكون الطريقة الوحيدة التي يسمح بها التطبيق لك بإرسال رسالة أو الاتصال بشخص؛ هي أن يبادر الطرف الآخر بذلك أولًا ثم النقر فوق الإشعار من داخل التطبيق".

وتابع: "بعد عدة أسابيع أخرى سيتوقّف التطبيق تمامًا عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى جوالك".