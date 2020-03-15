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لندن.. مسلمتان تنقذان رجلًا من عصابة اعتدت عليه بعنف

كشفت كاميرات المراقبة في شوارع شرق لندن، لقطات مروعة لعصابة تقوم بضرب رجل بشكل عنيف أمام المارة في وضَح النهار، دون أن يتدخل أحد باستثناء سيدتين مسلمتين لإنقاذ حياته، قبل أن يتدخل أحد المارة لمساعدتهما.

تناقل البريطانيون مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مشيدين بتدخل السيدتين المحجبتين وشجاعتهن في الوقت الذي لم يتدخل فيه أشخاص آخرون وهم يشاهدون منظر العصابة وهي تنقضّ على الرجل بهجوم عنيف.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في طريق بن جونسون جرين شرق لندن يوم أمس الأول، رجلًا ملقى على الأرض ويحيط به ستة أشخاص يقومون بضربه وركله بعنف بأقدامهم وعصا الجولف، قبل أن تتدخل سيدتان مسلمتان بمنعهم من الاعتداء على الرجل.

وقال متحدث شرطة لندن: إن الجهات الأمنية على علم بالفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم حاليًا بتحليل المقطع، وبدأت عمليات البحث عن الضحية وأفراد العصابة المشتبه بهم.

لندن

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لندن.. مسلمتان تنقذان رجلًا من عصابة اعتدت عليه بعنف
سبق

كشفت كاميرات المراقبة في شوارع شرق لندن، لقطات مروعة لعصابة تقوم بضرب رجل بشكل عنيف أمام المارة في وضَح النهار، دون أن يتدخل أحد باستثناء سيدتين مسلمتين لإنقاذ حياته، قبل أن يتدخل أحد المارة لمساعدتهما.

تناقل البريطانيون مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مشيدين بتدخل السيدتين المحجبتين وشجاعتهن في الوقت الذي لم يتدخل فيه أشخاص آخرون وهم يشاهدون منظر العصابة وهي تنقضّ على الرجل بهجوم عنيف.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في طريق بن جونسون جرين شرق لندن يوم أمس الأول، رجلًا ملقى على الأرض ويحيط به ستة أشخاص يقومون بضربه وركله بعنف بأقدامهم وعصا الجولف، قبل أن تتدخل سيدتان مسلمتان بمنعهم من الاعتداء على الرجل.

وقال متحدث شرطة لندن: إن الجهات الأمنية على علم بالفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم حاليًا بتحليل المقطع، وبدأت عمليات البحث عن الضحية وأفراد العصابة المشتبه بهم.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
08:34 AM

لندن.. مسلمتان تنقذان رجلًا من عصابة اعتدت عليه بعنف

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خالد علي - الرياض
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كشفت كاميرات المراقبة في شوارع شرق لندن، لقطات مروعة لعصابة تقوم بضرب رجل بشكل عنيف أمام المارة في وضَح النهار، دون أن يتدخل أحد باستثناء سيدتين مسلمتين لإنقاذ حياته، قبل أن يتدخل أحد المارة لمساعدتهما.

تناقل البريطانيون مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي؛ مشيدين بتدخل السيدتين المحجبتين وشجاعتهن في الوقت الذي لم يتدخل فيه أشخاص آخرون وهم يشاهدون منظر العصابة وهي تنقضّ على الرجل بهجوم عنيف.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره في طريق بن جونسون جرين شرق لندن يوم أمس الأول، رجلًا ملقى على الأرض ويحيط به ستة أشخاص يقومون بضربه وركله بعنف بأقدامهم وعصا الجولف، قبل أن تتدخل سيدتان مسلمتان بمنعهم من الاعتداء على الرجل.

وقال متحدث شرطة لندن: إن الجهات الأمنية على علم بالفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقوم حاليًا بتحليل المقطع، وبدأت عمليات البحث عن الضحية وأفراد العصابة المشتبه بهم.

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