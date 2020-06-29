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أمير الرياض يجتمع مع "الخطيب" لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للسياحة

بحث البروتوكولات الصحية المعتمدة وتعزيز التنسيق القائم بين الإمارة والوزارة

اجتمع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، في مكتبه بقصر الحكم مع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، عبر الاتصال المرئي.

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للسياحة وأهم العوامل الجاذبة والاستثمارية، كما قُدمت نبذة عن حملة الصيف في المملكة والوجهات المستهدفة والمواقع الفاعلة في منطقة الرياض.

وشهد الاجتماع بحث البروتوكولات الصحية المعتمدة وتعزيز التنسيق القائم بين إمارة الرياض ووزارة السياحة في العديد من المجالات وتفعيل الجهات ذات العلاقة والدعم والتعاون.

وأكد أمير منطقة الرياض الرعاية والاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بدعم القطاع السياحي في المملكة والتطلع في مستويات عالية والرافد الثقافي والاجتماعي ونقله للعالم بصورته الحقيقية.

ونوه بجهود وزير السياحة في تقديم الرؤى والأطروحات الاستراتيجية لتحقيق الهدف الذي تنشده القيادة الحكيمة في رؤية المملكة 2030.

من جهته، قدم "الخطيب" شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على المتابعة والاهتمام بقطاع السياحة، مشيراً إلى ما تزخر به مدينة الرياض ومحافظاتها من مقومات سياحية وتاريخية تجعل منها وجهة سياحية جاذبة و لأهميتها السياسة والتاريخية كونها عاصمة المملكة.

وقد شارك في الاجتماع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود نائب للاستراتيجة والاستثمار بوزارة السياحة، وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد بن محمد حميد الدين، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يجتمع مع "الخطيب" لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للسياحة
سبق

اجتمع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، في مكتبه بقصر الحكم مع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، عبر الاتصال المرئي.

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للسياحة وأهم العوامل الجاذبة والاستثمارية، كما قُدمت نبذة عن حملة الصيف في المملكة والوجهات المستهدفة والمواقع الفاعلة في منطقة الرياض.

وشهد الاجتماع بحث البروتوكولات الصحية المعتمدة وتعزيز التنسيق القائم بين إمارة الرياض ووزارة السياحة في العديد من المجالات وتفعيل الجهات ذات العلاقة والدعم والتعاون.

وأكد أمير منطقة الرياض الرعاية والاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بدعم القطاع السياحي في المملكة والتطلع في مستويات عالية والرافد الثقافي والاجتماعي ونقله للعالم بصورته الحقيقية.

ونوه بجهود وزير السياحة في تقديم الرؤى والأطروحات الاستراتيجية لتحقيق الهدف الذي تنشده القيادة الحكيمة في رؤية المملكة 2030.

من جهته، قدم "الخطيب" شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على المتابعة والاهتمام بقطاع السياحة، مشيراً إلى ما تزخر به مدينة الرياض ومحافظاتها من مقومات سياحية وتاريخية تجعل منها وجهة سياحية جاذبة و لأهميتها السياسة والتاريخية كونها عاصمة المملكة.

وقد شارك في الاجتماع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود نائب للاستراتيجة والاستثمار بوزارة السياحة، وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد بن محمد حميد الدين، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
03:04 PM

أمير الرياض يجتمع مع "الخطيب" لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للسياحة

بحث البروتوكولات الصحية المعتمدة وتعزيز التنسيق القائم بين الإمارة والوزارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اجتمع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم، في مكتبه بقصر الحكم مع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، عبر الاتصال المرئي.

واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للسياحة وأهم العوامل الجاذبة والاستثمارية، كما قُدمت نبذة عن حملة الصيف في المملكة والوجهات المستهدفة والمواقع الفاعلة في منطقة الرياض.

وشهد الاجتماع بحث البروتوكولات الصحية المعتمدة وتعزيز التنسيق القائم بين إمارة الرياض ووزارة السياحة في العديد من المجالات وتفعيل الجهات ذات العلاقة والدعم والتعاون.

وأكد أمير منطقة الرياض الرعاية والاهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بدعم القطاع السياحي في المملكة والتطلع في مستويات عالية والرافد الثقافي والاجتماعي ونقله للعالم بصورته الحقيقية.

ونوه بجهود وزير السياحة في تقديم الرؤى والأطروحات الاستراتيجية لتحقيق الهدف الذي تنشده القيادة الحكيمة في رؤية المملكة 2030.

من جهته، قدم "الخطيب" شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض على المتابعة والاهتمام بقطاع السياحة، مشيراً إلى ما تزخر به مدينة الرياض ومحافظاتها من مقومات سياحية وتاريخية تجعل منها وجهة سياحية جاذبة و لأهميتها السياسة والتاريخية كونها عاصمة المملكة.

وقد شارك في الاجتماع الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود نائب للاستراتيجة والاستثمار بوزارة السياحة، وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكيل إمارة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود بن عبدالعزيز العريفي، ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد بن محمد حميد الدين، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

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