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شاهد.. مرافق نموذجية للمسجد السابع لـ"مساجدنا" على طريق القصيم

يتسع لـ300 مصلٍ وعلى مساحة 540 م

افتتح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد الشيخ سعد بن صالح اليحيى المسجد السابع للمؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق، والذي تم تنفيذه على نفقة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل على طريق "الرياض – القصيم" السريع وعلى مساحة 540 م ومصلى يتسع لـ300 مصلٍ، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة

واطلع اليحيى على المسجد ومرافقه وأعرب عن شكره وامتنانه لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تكليفه لنيل شرف افتتاح هذا المسجد ضمن استمرار دعم الوزارة لمبادرات المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق.

وقال اليحيى: أشعر بالسرور من النموذج الذي وقفت عليه اليوم حيث جمع بين قلة التكلفة والتنفيذ الجميل والراقي، وهذا يحقق الهدف الأسمى من مجرد بناء مسجد وهو بناء مسجد نموذجي يحقق متطلبات عابري الطريق، وبأقل تكلفة ممكنه.

من جانبه صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس أحمد بن محمد العيسى بأن المؤسسة شُرفت اليوم بزيارة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد الشيخ سعد بن صالح اليحيى لافتتاح سابع مسجد قامت المؤسسة ببنائه.

وأضاف أنهم يفخرون كمؤسسة نظامية وحيده تعمل في العناية بمساجد الطرق بترخيص من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبرئاسة الفخرية من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وذكر أن المؤسسة تعمل على ثلاثة مسارات لخدمة المساجد على الطرق وهي: "البناء - الترميم - الصيانة"، وقد قامت المؤسسة ببناء 7 مساجد حتى الآن، وهناك 6 تحت التنفيذ حالياً، كما تشرف المؤسسة على 42 مسجدًا في مسار التشغيل والصيانة، لافتًا إلى أن المؤسسة وضعت خطة استراتيجية طموحة جداً للسنوات القادمة، ونأمل أن تجد الدعم والمساندة من القطاعات الحكومية والجهات الداعمة من القطاع الخاص لتحقيق هذه الطموحات.

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شاهد.. مرافق نموذجية للمسجد السابع لـ"مساجدنا" على طريق القصيم
سبق

افتتح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد الشيخ سعد بن صالح اليحيى المسجد السابع للمؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق، والذي تم تنفيذه على نفقة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل على طريق "الرياض – القصيم" السريع وعلى مساحة 540 م ومصلى يتسع لـ300 مصلٍ، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة

واطلع اليحيى على المسجد ومرافقه وأعرب عن شكره وامتنانه لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تكليفه لنيل شرف افتتاح هذا المسجد ضمن استمرار دعم الوزارة لمبادرات المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق.

وقال اليحيى: أشعر بالسرور من النموذج الذي وقفت عليه اليوم حيث جمع بين قلة التكلفة والتنفيذ الجميل والراقي، وهذا يحقق الهدف الأسمى من مجرد بناء مسجد وهو بناء مسجد نموذجي يحقق متطلبات عابري الطريق، وبأقل تكلفة ممكنه.

من جانبه صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس أحمد بن محمد العيسى بأن المؤسسة شُرفت اليوم بزيارة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد الشيخ سعد بن صالح اليحيى لافتتاح سابع مسجد قامت المؤسسة ببنائه.

وأضاف أنهم يفخرون كمؤسسة نظامية وحيده تعمل في العناية بمساجد الطرق بترخيص من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبرئاسة الفخرية من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وذكر أن المؤسسة تعمل على ثلاثة مسارات لخدمة المساجد على الطرق وهي: "البناء - الترميم - الصيانة"، وقد قامت المؤسسة ببناء 7 مساجد حتى الآن، وهناك 6 تحت التنفيذ حالياً، كما تشرف المؤسسة على 42 مسجدًا في مسار التشغيل والصيانة، لافتًا إلى أن المؤسسة وضعت خطة استراتيجية طموحة جداً للسنوات القادمة، ونأمل أن تجد الدعم والمساندة من القطاعات الحكومية والجهات الداعمة من القطاع الخاص لتحقيق هذه الطموحات.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
05:15 PM

شاهد.. مرافق نموذجية للمسجد السابع لـ"مساجدنا" على طريق القصيم

يتسع لـ300 مصلٍ وعلى مساحة 540 م

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عيسى الحربي - الرياض
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افتتح وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد الشيخ سعد بن صالح اليحيى المسجد السابع للمؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق، والذي تم تنفيذه على نفقة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن العقيل على طريق "الرياض – القصيم" السريع وعلى مساحة 540 م ومصلى يتسع لـ300 مصلٍ، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة

واطلع اليحيى على المسجد ومرافقه وأعرب عن شكره وامتنانه لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على تكليفه لنيل شرف افتتاح هذا المسجد ضمن استمرار دعم الوزارة لمبادرات المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق.

وقال اليحيى: أشعر بالسرور من النموذج الذي وقفت عليه اليوم حيث جمع بين قلة التكلفة والتنفيذ الجميل والراقي، وهذا يحقق الهدف الأسمى من مجرد بناء مسجد وهو بناء مسجد نموذجي يحقق متطلبات عابري الطريق، وبأقل تكلفة ممكنه.

من جانبه صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس أحمد بن محمد العيسى بأن المؤسسة شُرفت اليوم بزيارة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد الشيخ سعد بن صالح اليحيى لافتتاح سابع مسجد قامت المؤسسة ببنائه.

وأضاف أنهم يفخرون كمؤسسة نظامية وحيده تعمل في العناية بمساجد الطرق بترخيص من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وبرئاسة الفخرية من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وذكر أن المؤسسة تعمل على ثلاثة مسارات لخدمة المساجد على الطرق وهي: "البناء - الترميم - الصيانة"، وقد قامت المؤسسة ببناء 7 مساجد حتى الآن، وهناك 6 تحت التنفيذ حالياً، كما تشرف المؤسسة على 42 مسجدًا في مسار التشغيل والصيانة، لافتًا إلى أن المؤسسة وضعت خطة استراتيجية طموحة جداً للسنوات القادمة، ونأمل أن تجد الدعم والمساندة من القطاعات الحكومية والجهات الداعمة من القطاع الخاص لتحقيق هذه الطموحات.

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