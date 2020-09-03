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"العدل" تستعرض تفعيل نظام "تقاضي" الإلكتروني بالمحكمة العليا

ضمن سياق التحول الرقمي الذي يستهدف اختصار الوقت والإجراءات

نظمت وزارة العدل ورشة عمل تستعرض تفعيل نظام "تقاضي" الإلكتروني بالمحكمة العليا وأتمتة الإجراءات.

وقالت الوزارة على حسابها في "تويتر" اليوم: يأتي ذلك ضمن سياق التحول الرقمي في الوزارة، الذي يستهدف اختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستفيدين، وتحقيق العدالة الناجزة.

وجاءت خدمة التقاضي الإلكتروني لتبرز على الساحة العدلية أهميتها الكبيرة في تعزيز سرعة وجودة المرافعة والفصل في الدعاوى، وتضفي مزيداً من الضمانات القضائية.

وبالإضافة لمميزات الخدمة المتمثلة في سرعة التقاضي والحكم الناجز والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، تُعالج هذه الخدمة العديدَ من المعوقات داخل وخارج القطاع العدلي.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العدل" تستعرض تفعيل نظام "تقاضي" الإلكتروني بالمحكمة العليا
سبق

نظمت وزارة العدل ورشة عمل تستعرض تفعيل نظام "تقاضي" الإلكتروني بالمحكمة العليا وأتمتة الإجراءات.

وقالت الوزارة على حسابها في "تويتر" اليوم: يأتي ذلك ضمن سياق التحول الرقمي في الوزارة، الذي يستهدف اختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستفيدين، وتحقيق العدالة الناجزة.

وجاءت خدمة التقاضي الإلكتروني لتبرز على الساحة العدلية أهميتها الكبيرة في تعزيز سرعة وجودة المرافعة والفصل في الدعاوى، وتضفي مزيداً من الضمانات القضائية.

وبالإضافة لمميزات الخدمة المتمثلة في سرعة التقاضي والحكم الناجز والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، تُعالج هذه الخدمة العديدَ من المعوقات داخل وخارج القطاع العدلي.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
10:48 AM

"العدل" تستعرض تفعيل نظام "تقاضي" الإلكتروني بالمحكمة العليا

ضمن سياق التحول الرقمي الذي يستهدف اختصار الوقت والإجراءات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت وزارة العدل ورشة عمل تستعرض تفعيل نظام "تقاضي" الإلكتروني بالمحكمة العليا وأتمتة الإجراءات.

وقالت الوزارة على حسابها في "تويتر" اليوم: يأتي ذلك ضمن سياق التحول الرقمي في الوزارة، الذي يستهدف اختصار الإجراءات والوقت والجهد على المستفيدين، وتحقيق العدالة الناجزة.

وجاءت خدمة التقاضي الإلكتروني لتبرز على الساحة العدلية أهميتها الكبيرة في تعزيز سرعة وجودة المرافعة والفصل في الدعاوى، وتضفي مزيداً من الضمانات القضائية.

وبالإضافة لمميزات الخدمة المتمثلة في سرعة التقاضي والحكم الناجز والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، تُعالج هذه الخدمة العديدَ من المعوقات داخل وخارج القطاع العدلي.

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