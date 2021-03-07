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الهلال يستأنف تحضيراته لمواجهة الوحدة ..و"الرباعي" يكثف تدريبات اللياقة

تلقى البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لفريق الهلال، دفعة معنوية قبل مواجهة الوحدة، الخميس المقبل، في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

حيث أجرى الرباعي "محمد كنو، هتان باهبري، جوستافو كويلار، وصالح الشهري" مرانًا بالجري، وأداء تدريبات لياقية متنوعة.

ميدانيًا، استأنف لاعبو الهلال عصر الأحد تدريباتهم وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية.


اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الرائد"، تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من الملعب لبقية اللاعبين، ويواصل الفريق تدريباته في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الغد؛ وذلك في مقر النادي.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يستأنف تحضيراته لمواجهة الوحدة ..و"الرباعي" يكثف تدريبات اللياقة
سبق

تلقى البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لفريق الهلال، دفعة معنوية قبل مواجهة الوحدة، الخميس المقبل، في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

حيث أجرى الرباعي "محمد كنو، هتان باهبري، جوستافو كويلار، وصالح الشهري" مرانًا بالجري، وأداء تدريبات لياقية متنوعة.

ميدانيًا، استأنف لاعبو الهلال عصر الأحد تدريباتهم وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية.


اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الرائد"، تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من الملعب لبقية اللاعبين، ويواصل الفريق تدريباته في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الغد؛ وذلك في مقر النادي.


07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:29 PM

الهلال يستأنف تحضيراته لمواجهة الوحدة ..و"الرباعي" يكثف تدريبات اللياقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لفريق الهلال، دفعة معنوية قبل مواجهة الوحدة، الخميس المقبل، في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

حيث أجرى الرباعي "محمد كنو، هتان باهبري، جوستافو كويلار، وصالح الشهري" مرانًا بالجري، وأداء تدريبات لياقية متنوعة.

ميدانيًا، استأنف لاعبو الهلال عصر الأحد تدريباتهم وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية.


اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الرائد"، تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من الملعب لبقية اللاعبين، ويواصل الفريق تدريباته في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الغد؛ وذلك في مقر النادي.


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