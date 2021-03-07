ميدانيًا، استأنف لاعبو الهلال عصر الأحد تدريباتهم وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية.
اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الرائد"، تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من الملعب لبقية اللاعبين، ويواصل الفريق تدريباته في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الغد؛ وذلك في مقر النادي.
ميدانيًا، استأنف لاعبو الهلال عصر الأحد تدريباتهم وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية.
اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الرائد"، تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من الملعب لبقية اللاعبين، ويواصل الفريق تدريباته في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الغد؛ وذلك في مقر النادي.
07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
09:29 PM
الهلال يستأنف تحضيراته لمواجهة الوحدة ..و"الرباعي" يكثف تدريبات اللياقة
ميدانيًا، استأنف لاعبو الهلال عصر الأحد تدريباتهم وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة يوم أمس، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب البدنية والفنية.
اشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الرائد"، تطبيقات تكتيكية ومناورة فنية على جزء من الملعب لبقية اللاعبين، ويواصل الفريق تدريباته في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم الغد؛ وذلك في مقر النادي.