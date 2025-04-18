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"الصحة" : تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 8274 (إنفوجرافيك)

"الصحة" تسجل 1050 حالة جديدة في الرياض والشرقية والمدينة ومكة وجدة

من بين 1132 حالة تم تسجيلها اليوم

سجلت مدن الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة 1050 حالة من بين الحالات الجديدة التي أعلنت هذا اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 8274 حالة، فيما ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1329 حالة، بعدما سجل اليوم 280 حالة إضافية، كما بين أن الصحة سجلت 5 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 94 حالة.

وبين متحدث "الصحة" أنه تم كشف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، لتشكل ثلثي الحالات المسجلة بنسبة 65%، فيما جاءت 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي بدور الضيافة، ومنهم 21% من الحالات الجديدة لسعوديين، و79% لغير سعوديين.

وأكد الدكتور "العبدالعالي" أن طرق كشف هذه الحالات والوصول إليها والحصول على التأكيد بإصابتها بالفيروس تعددت باستخدام عدة منهجيات وطرق في الوقاية وتطبيقات الصحة العامة، حيث تم اكتشاف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، بينما 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي في دور الضيافة، بينما بقية الحالات 201 حالة التي تشكل 18% هي حالات مخالطة مجتمعية، وهو عدد مقارب لأعداد الحالات المرصودة في المعتاد خلال الفترات السابقة لأعداد حالات المخالطة المجتمعية.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: أن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس ارتفع إلى 8274 حالة، بينها 6853 حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج والرعاية الصحية، وأن معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و78 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تسجل 1050 حالة جديدة في الرياض والشرقية والمدينة ومكة وجدة
سبق

سجلت مدن الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة 1050 حالة من بين الحالات الجديدة التي أعلنت هذا اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 8274 حالة، فيما ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1329 حالة، بعدما سجل اليوم 280 حالة إضافية، كما بين أن الصحة سجلت 5 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 94 حالة.

وبين متحدث "الصحة" أنه تم كشف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، لتشكل ثلثي الحالات المسجلة بنسبة 65%، فيما جاءت 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي بدور الضيافة، ومنهم 21% من الحالات الجديدة لسعوديين، و79% لغير سعوديين.

وأكد الدكتور "العبدالعالي" أن طرق كشف هذه الحالات والوصول إليها والحصول على التأكيد بإصابتها بالفيروس تعددت باستخدام عدة منهجيات وطرق في الوقاية وتطبيقات الصحة العامة، حيث تم اكتشاف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، بينما 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي في دور الضيافة، بينما بقية الحالات 201 حالة التي تشكل 18% هي حالات مخالطة مجتمعية، وهو عدد مقارب لأعداد الحالات المرصودة في المعتاد خلال الفترات السابقة لأعداد حالات المخالطة المجتمعية.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: أن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس ارتفع إلى 8274 حالة، بينها 6853 حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج والرعاية الصحية، وأن معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و78 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة".

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
04:55 PM
اخر تعديل
18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:27 PM

"الصحة" تسجل 1050 حالة جديدة في الرياض والشرقية والمدينة ومكة وجدة

من بين 1132 حالة تم تسجيلها اليوم

A A A
خالد الشاماني - الرياض
1
21,817

سجلت مدن الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة وجدة 1050 حالة من بين الحالات الجديدة التي أعلنت هذا اليوم.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1132 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 8274 حالة، فيما ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1329 حالة، بعدما سجل اليوم 280 حالة إضافية، كما بين أن الصحة سجلت 5 حالات وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 94 حالة.

وبين متحدث "الصحة" أنه تم كشف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، لتشكل ثلثي الحالات المسجلة بنسبة 65%، فيما جاءت 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي بدور الضيافة، ومنهم 21% من الحالات الجديدة لسعوديين، و79% لغير سعوديين.

وأكد الدكتور "العبدالعالي" أن طرق كشف هذه الحالات والوصول إليها والحصول على التأكيد بإصابتها بالفيروس تعددت باستخدام عدة منهجيات وطرق في الوقاية وتطبيقات الصحة العامة، حيث تم اكتشاف 740 حالة من خلال إجراءات المسح النشط، بينما 191 حالة هي من الحالات الموجودة في الحجر الصحي في دور الضيافة، بينما بقية الحالات 201 حالة التي تشكل 18% هي حالات مخالطة مجتمعية، وهو عدد مقارب لأعداد الحالات المرصودة في المعتاد خلال الفترات السابقة لأعداد حالات المخالطة المجتمعية.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة: أن "إجمالي عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بالفيروس ارتفع إلى 8274 حالة، بينها 6853 حالة نشطة لا تزال تتلقى العلاج والرعاية الصحية، وأن معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، و78 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة".

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